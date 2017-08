Floorball Trainerfrage noch ungeklärt Bis zum Saisonstart sind für die Floorballer des UHC Döbeln noch vier Wochen Zeit. Die Hände in den Schoß legen kann der Vorstand aber nicht.

Die Saison 2016/2017 ist für die Floorballer des UHC Döbeln 06 turbulent verlaufen. Am Ende stand ein dritter Platz in der 2. Bundesliga Süd/Ost zu Buche. Nach dem Rücktritt von Tom Herrmann Anfang Januar stand die Mannschaft ohne Trainer da. Tim Klosz übernahm für die zweite Halbserie, machte aber deutlich, dass er nach Saisonende wieder nach Chemnitz zurückgehen wird. Eine der Aufgaben, die der im April gewählte neue Vorstand angehen muss, ist die Suche nach einem Trainer. Wie es damit sowie mit der Entwicklung im Verein bestellt ist, darüber sprach der Döbelner Anzeiger mit Vereinschef Frank Weinberg.

Frank Weinberg, gibt es einen Trainer für die erste Mannschaft?

Es laufen Gespräche, aber noch ist nichts spruchreif.

Was passiert, wenn bis zum Saisonstart kein Trainer gefunden wird?

Dann müssen wir eine interne Lösung finden. Wie die aussehen könnte, darüber haben wir unsere Vorstellungen, die wir aber erst bei Bedarf zu gegebener Zeit veröffentlichen wollen.

Wann startet die erste Mannschaft in der 2. Bundesliga in die Saison?

Am 23. September mit einem Auswärtsspiel bei den Unihockey Igels Dresden. Bereits eine Woche vorher ist die erste Pokalrunde angesetzt.

Wie bereitet sich die „Erste“ auf die neue Saison vor?

Die Truppe steht voll im Training, auch wenn bedingt durch die Urlaubszeit nicht immer alle da sind. Am kommenden Wochenende wird es in der Stadtsporthalle ein Trainingslager geben. Testspiele sind ebenfalls geplant.

Welche Veränderungen gibt es im Team?

Wir haben zwei Zugänge zu vermelden. Enrico Franze, der in Chemnitz 1. Bundesliga gespielt hat, kehrt zu uns zurück. Michael Schulz hat zwei Jahre pausiert und greift nun noch mal zum Stock. Vier Spieler haben den Verein verlassen. Gunnar Liebig ist nach Leipzig gezogen und wird dort für den SC DHfK spielen. Ivos Varhanik ist nach Tschechien zurückgegangen. Außerdem stehen Philip Schramm und Uwe Wolf nicht mehr zur Verfügung.

Mit welcher Zielstellung geht die erste Mannschaft ins neue Spieljahr?

Ziel ist ein Platz unter den ersten Vier. Ein Aufstieg ist aber nicht zwingend.

Es gibt ja im Verein nicht nur das Bundesligateam. Wie ist die Situation in den anderen Altersklassen?

Im Spielbetrieb stehen die Mannschaften U 13 Kleinfeld, U 15 Kleinfeld, U 17 Großfeld sowie die zweite Herren in der Verbandsliga. Die Teams der Altersklasse U 7 und U 11 machen nur Training und eventuell Freundschaftsspiele. Das ist aber eher den großen Entfernungen geschuldet, welche wir mit den Kindern bei einer Teilnahme am Spielbetrieb zurücklegen müssten. Nicht zu vergessen ist unsere „U 100“ Freizeitmannschaft, die ebenfalls regelmäßig trainiert.

Sie sind jetzt seit reichlich vier Monaten im Amt. Wie hat sich die erste Zeit als Vereinschef gestaltet?

Schwierig. Es war gut, dass bei unserer Wahl die Saison beendet war. So konnten wir uns auf die Vereinsarbeit konzentrieren. Wir haben vieles aufgenommen, Aufgaben verteilt und Verantwortlichkeiten festgelegt.

Wie sehen die aus?

Wir wollen die Arbeit auf viele Schultern verteilen. Für das Sponsoring sind neben mir der zweite Vorsitzende Ingolf Thoß und Schatzmeister Hendrik Tzschoppe zuständig. Für die Nachwuchsarbeit ist Ines Augustin-Scheer verantwortlich, um den Spielbetrieb kümmern sich Jens Mosch und Renee Hänsel. Das Ressort Schiedsrichter und Ausbildung bearbeitet Mario Becher und Daniel Bachmann ist für die Bereiche Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Welche Aufgaben wollen Sie mit ihren Mitstreitern im Vorstand angehen?

Aktuell ist natürlich die Lösung der Trainerfrage wichtig. Außerdem streben wir danach, die Mitgliederanzahl zu erhöhen. Zudem sind die Nachwuchsförderung sowie die Ausbildung von Trainern und Schiedsrichtern Themen, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben.

Wie viele Mitglieder hat der UHC Döbeln derzeit?

122 Mitglieder, davon sind die Hälfte Kinder und Jugendliche.

In den vergangenen Jahren hat der UHC mit diversen Aktionen vor dem Saisonstart auf sich aufmerksam gemacht. Wird es so etwas in diesem Jahr geben?

In diesem Jahr haben wir uns auf die Vereinsarbeit konzentriert. Für die Organisation eines Schnuppertages oder Ähnlichem war da kein Zeit. Als feste Größe bleibt aber unser „Speck-Weg-Turnier“ am 27. Dezember bestehen, zu dem die Mitglieder schon jetzt herzlich eingeladen sind.

Gespräch: Frank Korn

