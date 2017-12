Fußball-Landespokal Trainer wird nicht erhört Der Radebeuler BC empfängt im Halbfinale den FC Oberlausitz. In Neugersdorf war Matthias Müller schon als Übungsleiter tätig.

Vor ihm wird sich der RBC hüten müssen: Josef Marek ist mit neun Toren in der laufenden Saison bester Torjäger der Neugersdorfer. © Thomas Eichler

Radebeul. Der Radebeuler BC trifft im Halbfinale um den Fußball-Landespokal voraussichtlich am 24. oder 25. März 2018 auf Regionalligist FC Oberlausitz Neugersdorf. Das ergab die Auslosung am Dienstagabend in Dresden. Gelost wurde in der Halbzeitpause des Futsal-Länderspiels zwischen Deutschland und Tschechien (2:5) vor 2 691 Zuschauern. Im zweiten Halbfinale stehen sich die Viertligisten VfB Auerbach und Chemie Leipzig gegenüber.

RBC-Trainer Matthias Müller hatte vor der Auslosung geäußert: „Chemie Leipzig wäre reizvoll, auch wenn wir aufgrund der Sicherheitsbedingungen nicht in Radebeul spielen könnten.“ Dagegen standen die Neugersdorfer auf dem Wunschzettel des 63-Jährigen ganz unten. „Seit der Beurlaubung von Trainer Vragel da Silva ist dort wieder taktische Disziplin eingezogen. Ich kenne meinen alten Freund Manne Weidner und weiß, was dieser auch gegen einen unterklassigen Gegner einfordert. Daher werden uns die Neugersdorfer ganz sicher nicht unterschätzen.“ Ein dickes Lob hielt „Lotte“ Müller für den Sächsischen Fußball-Verband (SFV) bereit: “Die Auslosung hatte einen tollen Rahmen mit fast 2 700 Leuten. Kompliment an den SFV für diese Wertschätzung.“

Manfred Weidner, eigentlich Sportdirektor beim FCO, fungiert derzeit als Interimscoach. Bis 2016 war Weidner selbst Chefcoach und hatte die Oberlausitzer aus der Landes- bis in die Regionalliga geführt. Zudem stand er 2014 mit dem FCO im Landespokal-Finale gegen den Chemnitzer (2:3 nach Verlängerung) und erreichte ein Jahr später das Halbfinale – 0:1 gegen den FSV Zwickau.

Im laufenden Wettbewerb war der FCO erst in der dritten Runde in den Wettbewerb eingestiegen, hatte in Naunhof einen 9:0-Kantersieg gefeiert. Auch im Achtelfinale absolvierte der Viertligist eher einen „Spaziergang“ und siegte in Olbernhau mit 5:0. Wesentlich mehr Gegenwehr leistete der Oberligazweite FC International Leipzig im Viertelfinale und unterlag nur knapp mit 1:2.

Was kaum einer weiß, „Lotte“ Müller war als Trainer auch schon in Neugersdorf tätig (1999/2000). Damals spielte der „OFC“ in der Landesliga um den Titel mit. Weidner kennt Müller aber noch länger. „Manfred war mein Co-Trainer, als ich 1996 bis 1998 als Trainer beim VfB Zittau gearbeitet habe. Ich schätze ihn sehr, zumal wir gleiche Werte verkörpern. Er steht für Disziplin, klare Strukturen im Team und mannschaftliches Miteinander.“

Trotzdem wird Matthias Müller an einem taktischen Plan tüfteln, um dem Viertligisten ein Bein zu stellen. „Natürlich nehmen wir als Außenseiter das Los gerne an, denn wir stehen als Sechstligist mit drei Klubs aus der vierten Liga im Halbfinale. Wir werden im Vorfeld alles dafür tun, um das letzte Treppchen auch noch zu gehen.“ Wie es gehen könnte, bewiesen die Radebeuler im Februar dieses Jahres. Damals lieferte der RBC als Landesklässler den Neugersdorfern in einem Testspiel (2:3) einen großen Kampf.

