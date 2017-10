Fußball Trainer will von Druck nichts wissen Nach vier ungeschlagenen Spielen sind die Erwartungen an den Döbelner SC gestiegen. Das Team will aber locker bleiben.

Die Landesklasse-Fußballer des Döbelner SC sind momentan gut drauf. Klar, dass da gegen den auswärts bisher sieglosen ATSV FrischAuf Wurzen jeder einen Sieg erwartet. Doch DSC-Trainer Ulrich Löser hält auf seine Art dagegen. „Ich und die Mannschaft erwarten, dass viele Zuschauer kommen und uns unterstützen. Nach den guten Ergebnissen der letzten Wochen haben wir uns das verdient“, so Löser.

Angesichts der Konstellation vor dem Spiel strebe er mit der Mannschaft einen Sieg an, so der Trainer. „Wir stehen aber nicht unter Druck und lassen uns auch nicht unter Druck setzen. Wenn es nicht so läuft wie erwartet, reißt uns keiner den Kopf ab“, so Löser. Die Truppe habe in dieser Woche gut trainiert. Auch deshalb sei er optimistisch, dass es mit einem Erfolg gegen Wurzen klappen könnte, so Löser. „Wir wollen vor allem im Spiel nach vorn mehr tun“, sagt der Trainer. Im Vergleich zur Vorwoche fehlt Stephan Liefold verletzt. Dafür ist David Banachowicz wieder mit dabei. René Böttcher hat nicht trainieren können, wird aber zumindest auf der Bank sitzen. (DA/fk)

zur Startseite