Trainer wechselt Sieg ein SV Einheit Kamenz dreht gegen Bernburg einen 0:1-Rückstand, weil Marek Langr doppelt trifft. Schiebock siegt in Sandersdorf.

Fußball. Einheit Kamenz hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga drei wichtige Zähler eingefahren. Nach drei Rückrunden-Niederlagen setzten sich die Lessingstädter gegen Askania Bernburg mit 2:1 (0:0) durch. Bis zur 71. Minute führten die Gäste durch den Treffer von Mario Hesse (62.) mit 1:0. Doch Einheit-Coach Frank Rietschel bewies mit der Einwechslung von Marek Langr ein glückliches Händchen.

Der 23 Jahre alte Tscheche stand gerade mal 120 Sekunden auf dem Platz, als er Gäste-Keeper Giovanni Datemasch zum 1:1 überwand. Zehn Minuten später avancierte Langr mit dem 2:1-Siegtreffer zum Matchwinner und sah in der vierten Nachspielminute Gelb-Rot! „Marek verzeichnete in den etwas mehr als zwanzig Minuten mehr Torabschlüsse, als zuvor in den drei Partien zusammen“, meinte Rietschel nach dem Abpfiff. Die Kamenzer verzeichneten deutliche Chancenvorteile (Höer), mussten aber am Ende zittern. Zum Glück parierte Torhüter Ron Wochnik einen Freistoß glänzend, während die Ampelkarte für den Doppel-Torschützen Frank Rietschel auf die Palme brachte: „Einmal Gelb war korrekt, aber die zweite für ein angebliches Handspiel unberechtigt. Schade für Marek, dass er nun aussetzen muss.“

Spitzenreiter Bischofswerdaer FV gewann am Sonntag bei Union Sandersdorf mit 4:1 (2:1). Timo Breitkopf (10.) für die Gastgeber sowie Robin Huth (25.), Hannes Graf (34.), Max Rülicke (89.) und Tom Hagemann (90.+2) waren die Torschützen. (js)

Kamenz: Wochnik – Wocko, Schidun (90.+2 Rettig), Prentki, Herzig, Schmidt, Ranninger, Tänzer (69. Langr), Sobe (65. Am Ende), Häfner und Höer.

Bischofswerda: Szcepankiewicz - Merkel, Lenk, Schikora, Maresch, Meinel, Cellarius, Huth, Hänsch (52. Hagemann), Zille (69. Rülicke) und Graf (78. Gries).

