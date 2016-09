Fußball Trainer sitzen auf der Schulbank

Rund 25 Trainer haben jüngst an einem Lehrgang teilgenommen, um ihr Basiswissen zu erweitern. Organisiert vom Kreisverband Fußball und der BSG Stahl Riesa wurden sie in verschiedenen theoretischen und praktischen Blöcken geschult, Vorwiegend waren natürlich sportliche Schwerpunkte bei der fußballerischen Ausbildung von Kindern und Jugendlichen an der Tagesordnung. Es wurden aber auch organisatorische Problematiken besprochen, zum Beispiel in welchem rechtlichen Rahmen man sich als Übungsleiter bewegt.

Ein Großteil der Übungsleiter wird jetzt einen Lehrgang zum Erwerb der C-Lizenz wahrnehmen. (SZ)

