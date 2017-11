Fußball Trainer schlägt Alarm Matthias Müller sieht vier Tage vor dem Pokalspiel in Oderwitz eine schwache Vorstellung seiner Schützlinge beim 0:2 in Grimma.

„In dieser Verfassung ist am Mittwoch im Viertelfinale nichts zu gewinnen und Oderwitz zu Hause der klare Favorit.“ Matthias Müller versucht seine Schützlinge an der Ehre zu packen. Am Samstag lieferte der Radebeuler BC in Grimma eine trostlose Vorstellung ab und verlor das Punktspiel mit 0:2 (0:2). Vor nur 65 Besuchern im Stadion der Freundschaft erzielten Rico Engler (19./Foulelfmeter) und Kevin Wiegner (45.+2) die Tore der Muldestädter.

Der böige, fast eisige Wind setzte beiden Teams regelrecht zu, sodass sich die Anfangsphase fast hauptsächlich zwischen den Strafräumen abspielte. Allerdings ging für die Radebeuler im Vorwärtsgang „so gut wie gar nichts“, musste Müller konstatieren. Ein Strafraumfoul von Armand Deugoue Leugoue an Robin Brand führte zum Elfmeter und der Grimmaer Führung. Und der Gastgeber blieb tonangebend. Engler scheiterte mit seinem Schlenzer an RBC-Keeper Toni Bunzel (41.), worauf der Radebeuler Schlussmann nach dem anschließenden Eckball bei einem verdeckten Schuss von Vincent Markus erneut Sieger blieb (42.). Bunzel war es zu verdanken, dass es bis in die Nachspielzeit nur 0:1 aus Gäste-Sicht stand, aber gegen Kevin Wiegner hatte er dann doch das Nachsehen.

Keine Durchschlagskraft beim RBC

Nach dem Wechsel verwaltete Grimma die Führung, während sich die Radebeuler mühten, irgendwie Torgefahr zu erzielen. So verfehlte ein Müller-Kopfball nach vorheriger Flanke von Philip Heineccius nur knapp das Ziel (49.). Später segelte ein langgezogener Freistoß von Franz Kunze am Gehäuse vorbei (66.). Kurz vor Abpfiff versuchte es Benno Töppel aus spitzem Winkel. „Wir waren schwach, das reicht so nicht um in der Sachsenliga zu gewinnen“, redete „Lotte“ Müller Klartext.

Natürlich hofft der 63-Jährige am Mittwoch auf das „andere Gesicht“ seiner Jungs. Im Pokal gingen die RBC-Kicker bisher immer an ihre Leistungsgrenze. „Natürlich ist das eine große Chance, ins Halbfinale einzuziehen. Aber jedem Spieler muss doch klar sein, dass der Pokal nicht unser Hauptgeschäft ist. Wir müssen in der sechsten Liga endlich wieder dreifach punkten, sonst wird das eine ungemütliche Winterpause für alle.“

