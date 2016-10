Trainer muss Team umstellen Ein Krankheitsfall bringt beim UHC Döbeln einiges durcheinander. Dennoch schlägt sich die Truppe wacker.

© Symbolfoto: André Braun

Trotz der knappen 4:5-Niederlage beim SC DHfK Leipzig bleiben die Floorballer des UHC Döbeln 06 weiter Tabellenführer der 2. Bundesliga Süd/Ost. Allerdings haben die Leipziger, die ein Spiel weniger absolviert haben, jetzt nach Punkten aufgeschlossen.

In Vorbereitung auf das Spiel hatten die Döbelner allerdings erst einmal ganz andere Sorgen. „Gunnar Liebig musste mit einer schweren Erkrankung in ein Leipziger Krankenhaus eingeliefert werden“, sagte Trainer Tom Herrmann, und berichtete weiter, dass die Truppe ihn vor dem Spiel besucht hat.

Das bedeutete, dass der UHC seine zweite Reihe umstellen musste. So gingen die Leipziger auch schon nach 21 Sekunden in Führung. Doch die Döbelner nahmen den Kampf an und zogen mit dem Toren von Martin Roßberg und Philip Schramm selbst in Front.

Auch vom Ausgleich der Gastgeber noch im ersten Drittel ließen sich die UHC-Akteure nicht beirren. Lubos Deraha und Maximilian Thomas sorgten im zweiten Durchgang für eine 4:2-Führung. Doch danach ging ein Riss durch das Döbelner Spiel. Innerhalb weniger Sekunden kam der SC DHfK zum Ausgleich und legte ein weiteres Tor zum 5:4 vor. Bei diesem Spielstand blieb es. „Wir lassen den Kopf nicht hängen. Die kämpferische Leistung hat gestimmt, jedoch hat die Durchschlagskraft etwas gefehlt“, so Tom Herrmann.

