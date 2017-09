Trainer mit Glücksgriff Budissa Bautzen gewinnt trotz Unterzahl in Meuselwitz. Nur vier Minuten nach seiner Einwechslung trifft Gehrmann.

In dieser Szene enteilt der Bautzener Paul Milde (rechts) seinem Gegenspieler Pierre Le Beau (links dahinter). © Torsten Zettl

Fußball-Regionalliga. Sieben Zähler hatten die Budissen in den ersten drei Heimpartien eingeheimst, aber auswärts war noch kein Punktgewinn gelungen. Am Sonntag beendeten die Schützlinge von Trainer Torsten Gütschow diese Serie. Mit 1:0 (0:0) setzten sich die Spreestädter vor 491 Zuschauern hochverdient beim ZFC Meuselwitz durch. Das Tor des Tages erzielte Max Gehrmann (84.). Vier Minuten zuvor hatte Gütschow den Youngster eingewechselt. „Wir freuen uns riesig über diese drei Punkte, auch weil wir schon mehr als 300 Minuten ohne Gegentor sind“, strahlte Gütschow. „Wir haben mit viel Leidenschaft alles gegeben.“

In der Startelf der Meuselwitzer stand mit Denny Krahl ein Ex-Bautzener. Der 26-jährige Linksverteidiger spielte bis 2016 für Budissa, anschließend ein Jahr in Neugersdorf. Und Krahl musste mit ansehen, wie seine Ex-Kollegen in der Bluechip-Arena überaus forsch begannen und damit die Zipsendorfer offenkundig überraschten. Bereits nach 180 Sekunden lag die Führung in der Luft, aber nach einer Milde-Ecke und dem Kopfball von Kapitän Franz Pfanne parierte ZFC-Keeper Steven Braunsdorf den Ball mit einem tollen Reflex. Auch in der Folgezeit bestimmten die Spreestädter das Tempo und die Szenerie. Ein Kopfball von Johann Weiß führte aber nicht zu erhofftem Erfolg (16.) und auch der straffe Schuss von Tony Schmidt wurde abgeblockt (19.). Die Gastgeber wurden erst nach 27 Minuten gefährlich, aber René Weinert zog das Streitobjekt am Torwinkel vorbei.

Heppner sieht die Gelb-Rote Karte

Letztlich brauchten die Hausherren die Hilfe der Gäste, um ihre erste „dicke“ Möglichkeit zu verzeichnen. Janik Mäder kam nach einem Fehlabspiel des Bautzener Torhüters Maik Ebersbach ans Leder, brachte dieses aber nicht im Netz unter (33.). Dennoch war die Aktion für den ZFC wohl eine Art Initialzündung, denn bis zum Pausenpfiff war es eine ausgeglichene Begegnung.

In die zweite Halbzeit starteten die Gäste ähnlich couragiert wie zu Beginn der Partie. Wieder musste Braunsdorf sein Können demonstrieren, um den Schuss von Tony Schmidt aus spitzem Winkel zu parieren (51.). Fünf Minuten später visierte Sepp Kunze das ZFC-Gehäuse aus knapp 20 Metern an, aber der Ball segelte über die Torumrahmung.

In der 68. Minute dezimierte Tobias Heppner sein Team. Seine ungestüme Attacke gegen Francesco Lubsch (bis 2014 bei Dynamo Dresden unter Vertrag) ahndete der Berliner Schiedsrichter Philipp Kutscher mit der Roten Karte. Gütschow vollzog in der Schlussphase den dritten Wechsel. Für Kevin Bönisch kam Max Gehrmann ins Spiel (80.). Was für ein Glücksgriff! Einen schnellen Konter über Tony Schmidt schloss der 22-Jährige in der 84. Minute mit einem platzierten Flachschuss ab.

Ein Blick auf die Tabelle dürfte jedem Budissa-Fan das Herz höherschlagen lassen. Die Gütschow-Kicker kletterten mit zehn Punkten auf Rang sieben und überholten auch die Neugersdorfer, die mit 2:5 beim Berliner AK unterlagen. An der Spitze thront einsam der FC Energie Cottbus. Die Lausitzer gewannen beim Aufsteiger in Halberstadt locker mit 5:0 und haben nach sechs Siegen in Folge bereits fünf Zähler Vorsprung auf Verfolger BFC Dynamo.

Budissa spielt mit: Ebersbach – Kunze, Patka, Hoßmang, Heppner – Weiß, Krautschick (67. Müller), Schmidt, Pfanne – Bönisch (80. Gehrmann), Milde (73. Barnickel).

zur Startseite