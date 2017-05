Trainer kehrt mit Sieg zurück Nach zwei Auswärtssiegen kann Weixdorf auch auf dem eigenen Platz punkten.

Fußball-Landesklasse Ost. Die SG Weixdorf hat das Siegen vor heimischem Publikum nicht verlernt. Nach zwei Auswärtserfolgen in den letzten beiden Begegnungen gab es am 23. Spieltag der Landesklasse Ost den ersten Heimsieg in der Rückrunde. Gegen Fortuna Trebendorf kamen die Nord-Dresdner zu einem 3:0 (1:0). „Es war ein schweres Spiel. Die Gäste haben einige individuell starke Leute in ihren Reihen. Wir haben hinten wenig zugelassen und unsere Konter erfolgreich ausgespielt“, sagte Weixe-Trainer Holger Steinhardt. Der 55-Jährige saß nach längerer Krankheit zum ersten Mal wieder auf der Bank des Tabellen-Neunten.

Auch Felix Röthig kehrte nach verletzungsbedingter Pause wieder in die Startformation zurück. Seine Auswechslung in der 71. Minute war nur eine Vorsichtsmaßnahme. „Wir hatten das schon vor dem Spiel so abgesprochen. Auch Sebastian Baer habe ich zur Halbzeit rausgenommen. Er hatte sich genau vor einem Jahr, ebenfalls gegen Trebendorf, schwer verletzt. Da wollte ich kein Risiko eingehen. Er ist ein ganz wichtiger Spieler für uns“, erläuterte Steinhardt. Tom Zickler brachte Weixdorf in der 20. Minute in Führung. In der 66. Minute erhöhte Richard Böhm auf 2:0. Keeper Tino Kalies verhinderte mit einer Glanzparade das Anschlusstor der Trebendorfer. „Der Tino hat sich riesig entwickelt. Er ist eine feste Stütze im Tor“, lobte sein Coach. Kurz vor dem Abpfiff machte Dominic Hoffmann dann alles klar. (jj)

