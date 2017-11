Trainer Järvenpää präsentiert die Füchse 2.0 Die Lausitzer lassen im ersten Spiel nach der Länderspielpause dem amtierenden Meister Frankfurt keine Chance.

Das ist der frühe Jubel nach dem 1:0, das Anders Eriksson (Nummer 40) nach nur 57 Sekunden erzielte. Dass es so gut weitergehen würde, ahnte da noch niemand. © Gunnar Schulze

War das noch die gleiche Füchse-Mannschaft, die den bislang harmlosesten Sturm der Liga und eine auch nicht besonders sattelfeste Abwehr stellte? Fans, Radiokommentator und wohl auch die Gäste konnten nicht fassen, was da am Freitagabend im Fuchsbau ablief. Die Lausitzer fegten den amtierenden Meister Löwen Frankfurt mit einem 6:1 aus der Halle, über die sechs Tore hinaus gab es begeisterndes Eishockey mit vielen Abschlüssen, die Abwehr hinterließ einen gefestigten Eindruck. Natürlich bewirkte die einzige Änderung im Kader – Stürmer Roope Ranta ist zurück, spielte stark und fand immer wieder spielerische Lösungen – Positives. Anders Eriksson blühte mit ihm an der Seite förmlich auf und erzielte fünf Scorerpunkte. Gesteigert haben sich aber wirklich alle eingesetzten Spieler enorm. Vielleicht auch, weil der Druck diesmal nicht groß war – kaum jemand traute den Füchsen etwas zu.

Dass hier der Tabellenzwölfte mit nicht einmal halb so vielen Punkten wie der Gegner auf den Tabellenzweiten traf, war von der ersten Sekunde an nicht zu sehen. Im Gegenteil, die Füchse waren sofort hellwach, während die Frankfurter mit einem Bein noch im Bus zu sein schienen. Nach gerade einmal 57 Sekunden gingen die Füchse in Führung, als die Gäste Probleme hatten, den Puck aus dem eigenen Drittel zu bekommen. Tegkaev und Ranta waren die Vorbereiter für Eriksson, der sich frei vor dem Tor den Puck auf die rechte Seite legte und blitzschnell unter die Latte traf. Das war noch nicht der Weckruf für die Gäste, die nach drei Sekunden in Unterzahl gerieten. Vier Sekunden nach dem Bully stand es 2:0. Eriksson hatte den Puck zurückgelegt, Owens geschossen statt weiter abzuspielen. Löwen-Torwart Weitzmann war die Sicht verdeckt. Auch danach wirkten die Füchse spritziger, waren meist einen Schritt schneller und ab und zu sogar dem dritten Treffer nahe – besonders als sie für über eine Minute in doppelter Überzahl spielen durften. Aber da kam trotz einiger schneller Schüsse insgesamt zu wenig, die Torabschlüsse fehlten diesmal. Aber zweimal Just und Hofmann, der vor das Tor lief und bei seinem Schuss etwas Pech hatte, hatten auch danach die besten Chancen.

Es war klar, dass die Frankfurter mit Wut im Bauch aus den Kabinen kommen würden. Sie machten auch sofort Druck und kamen schnell zum Anschlusstreffer, als Torwart Franzreb einen Schuss von Dronia prallen ließ, die dritte Füchse-Reihe vergaß, die Gegner auszublocken und Gron keine Mühe hatte. Danach machten die Gäste Druck, aber die Füchse verteidigten mit viel Kampfkraft und Geschick und ließen keine Großchancen zu. Dann konnten sich die Füchse befreien. In Überzahl bereitete Eriksson das 3:1 mit einer Einzelleistung überragend vor, spielte Schmidt den Puck genau auf den Schläger, der aus Nahdistanz einnetzte (35.). Eine direkt folgende Unterzahl überstanden die Füchse fast problemlos, und als kurz vor dem Drittelende Owens die Scheibe aus dem Drittel lupfte, sah das der gerade von der Wechselbank kommende Tegkaev, lief allein aufs Gästetor zu und verwandelte mit der Rückhand unter die Latte zum 4:1.

Im Schlussdrittel erwarteten alle einen Sturmlauf der Frankfurter. Aber die Füchse verteidigten geschickt, konterten schnell und kamen zu Riesenchancen. Just und Ranta vergaben zunächst Riesenchancen. Bei einem Konter der Füchse rettete Franzreb gegen einen allein auf ihn zulaufenden Frankfurter (47.) und war wenig später wieder zur Stelle, machte den Puck unter dem Schoner fest. In dieser Szene wurde der Frust der Frankfurter offensichtlich. Nach einer Schlägerei mussten zwei Frankfurter und ein Fuchs auf die Strafbank. 30 Sekunden später, vor dem Tor der Füchse, folgte das nächste Frustfoul der Frankfurter, die 5:3-Überzahl nutzten die Füchse diesmal – Ranta spielte uneigennützig Eriksson frei, der Torwart Weitzmann keine Chance ließ. Der Frust der Gäste, die wohl nicht fassen konnten, in Weißwasser so klar zurückzuliegen, wurde nur noch größer. Bei der nächsten Gelegenheit gab es wieder eine Schlägerei, wieder Überzahl für die Füchse und das nächste Tor. Just spielte einen Doppelpass mit Eriksson und vollendete dann in die kurze Ecke zum 6:1 – die Fans sangen da schon lange „Oh wie ist das schön“. Aus der Partie war der Dampf raus, die Fans feierten den höchsten Sieg der Füchse gegen Frankfurt jemals, die Fans nach dem Spiel den Rückkehrer Roope Ranta. Am Sonntag geht es zum Tabellenführer Bietigheim – auch da rechnet niemand mit den Füchsen.

Statistik

Lausitzer Füchse – Löwen Frankfurt 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)

1:0 Anders Eriksson 0:57 (Assist: Ranta, Tegkaev)

2:0 Chris Owens 3:12 (Überzahl, Eriksson )

2:1 Tyler Gron 21:02 (Dronia, Liesegang)

3:1Marius Schmidt 34:52 (Überzahl, Eriksson)

4:1 Artur Tegkaev 39:34 (Owens)

5:1 Anders Eriksson 48:30 (Überzahl 2, Ranta, Just)

6:1 PP1 Kyle Just 51:45(Überzahl, Eriksson, Owens)

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Kania, Owens – Mücke, Bär – Hoffmann, Geiseler

Sturm: Boiarchinov, Just, Schmidt – Tegkaev, Eriksson, Ranta – Neuert, Götz, Warttig

Löwen Frankfurt

Tor: Weitzmann

Verteidigung: Card, Dronia –Stephan, Schüle – Yorke, Gläßl

Sturm: Stretch, MacLeod, B. Breitkreuz – Gron, Pistilli, Liesegang – Jarrett, Filin, C. Breitkreuz – Valentin, Seeger

Schiedsrichter: Marcus Brill, Florian Zehetleitner

Strafen: Weißwasser 10, Frankfurt 22 + 10 (Yorke)

Zuschauer: 1 969

