Fußball-Kreispokal Trainer hat goldenes Händchen Die Canitzer Reserve zieht in das Halbfinale ein, während die erste Mannschaft in Strehla scheitert. Auch Tauscha und Weinböhla sind im Viertelfinale erfolgreich.

Der Strehlaer Thomas Mayer hat abgezogen. Seine Mannschaft setzte sich im Pokal-Viertelfinale mit 1:0 gegen die SG Canitz durch. Am Mittwoch wird das Halbfinale ausgelost. Erneut könnte Strehla auf Canitz treffen, denn die zweite Mannschaft der SG warf Lampertswalde aus dem Wettbewerb. © Ronny Belitz

Trainer beweist goldenes Händchen

Im Viertelfinale des Meißner Kreispokals gab es am Wochenende durchweg knappe Spielausgänge. Von einer Favoritenstellung einer Mannschaft konnte trotz unterschiedlichster Ligazugehörigkeit wahrlich keine Rede sein.

Eine faustdicke Sensation schaffte die zweite Garnitur der SG Canitz. Der Tabellen-Dritte der 1. Kreisklasse Staffel 1 warf im Elfmeterschießen den Kreisoberligisten SV Lampertswalde aus dem Rennen. Dabei egalisierten die Schützlinge von Trainer Steven Richter einen 0:3-Rückstand. Die Gäste aus Lampertswalde, Neunter im Kreisoberliga-Tableau, begannen stark und führten nach 20 Minuten durch Tore von Marcus Richter (9., 20.) sowie Ronny Ringel (12.). „Dann fühlten wir uns wohl schon zu sicher. So etwas darf nicht passieren. Das sollte auch eine Warnung für die Meisterschaft sein, denn da liegen wir auch scheinbar sicher im Kampf gegen den Abstieg. Aber Achtung, da kann noch viel passieren“, sagte Trainer Ronny Kutzner. Die Canitzer Reserve schlugen postwendend durch Jan Weber zurück. In der zweiten Halbzeit bewies Coach Steven Richter wieder einmal sein Gespür für die richtigen Einwechslungen. Der 38-Jährige brachte Dennis Akhan und Felix Friedemann in die Partie. In der 73. Minute erzielte Akhan den Anschlusstreffer, Friedemann ließ in der 87. Minute den Ausgleich folgen. Bereits eine Woche zuvor wechselte der Trainer beim Punktspiel in Stauchitz Akhan und Steve Bradatsch ein und man gewann trotz zwischenzeitlichem 1:1 am Ende mit 4:1. Akhan und Bradatsch trafen.

In der Verlängerung passierte nicht viel. „Da waren beide Teams doch ziemlich platt. Das kampfbetonte Spiel hatte mächtig geschlaucht“, sagte der Canitzer Mannschaftsleiter Remo Wendel. Im entscheidenden Elfmeterschießen bewiesen die Hausherren starke Nerven. Akhan, Weber, Florian Risse sowie zweimal sogar Friedemann blieben vom Punkt aus für den Underdog erfolgreich. Für Lampertswalde konnten Marcus Richter, Nick Wilhelm, Torwart Martin Bade sowie Raik Maschinski ihre Elfmeter verwandeln, sodass die Partie mit einem 8:7 für Canitz II endete. Verwunderung herrschte bei den Zuschauern zunächst über den zweimaligen Schützen Friedemann. „Das ist neu im Regelwerk. Nach den fünf Schützen schießen die selben Spieler wieder“, erklärte Wendel.

Während die zweite Canitzer Vertretung den überraschenden Halbfinaleinzug feierte, kassierte die „Erste“ ein 0:1 (0:1) gegen den SV Strehla. Michael Iwan erzielte in der 21. Minute das goldene Tor. „Durch einen unnötigen Ballverlust bekommen wir das Gegentor. Danach haben wir zwar über weite Strecken das Spiel bestimmt, ohne uns jedoch zwingende Chancen zu erarbeiten. Die Gäste haben den Vorsprung clever verteidigt“, erklärte Canitz-Trainer Frank Lehmann. In seiner Elf wurde der verletzte Toregarant Toni Schurig schmerzlich vermisst. Auch Matti Mischke schleppte sich angeschlagen durch die Partie, Mario Lehmann musste bereits nach 15 Minuten wegen Rückenproblemen vom Platz.

Tauscha trifft in letzter Sekunde

Auch der Tabellen-Neunte der 1. Kreisliga, der TSV Radeburg II, wehrte sich tapfer gegen den LSV Tauscha. Am Ende siegte der Sechstplatzierte der Kreisoberliga denn mit 1:0 (0:0). Das entscheidende Tor fiel buchstäblich in allerletzter Sekunde. Fred Kühne erzielte sein 16. Saison-Pflichtspieltor in der zweiten Nachspielminute. Auch in diesem Spiel bewies der Tauschaer Trainer Christian Schulze ein goldenes Händchen bei der Einwechslung, denn der 31-Jährige brachte Kühne erst in der 68. Minute in die Partie. „Wir haben das gesamte Spiel über gedrückt, doch die Tormöglichkeiten sträflich liegenlassen. Erst unser Torjäger nutzte endlich mal eine Chance zum entscheidenden Tor“, atmete Schulze nach dem Abpfiff erleichtert auf.

Auch im reinen Kreisoberliga-Duell zwischen Fortschritt Meißen-West und TuS Weinböhla ging es spannend und turbulent zu. Nach acht Spielminuten führten die Gastgeber durch Tore von Raed Dalal und Sven Kahlert mit 2:0. „Wir haben die ersten Minuten verpennt, wurden eiskalt erwischt“, sagte der Weinböhlaer Mannschaftsleiter Steffen Schwaten. Doch der Meißner Vorsprung reichte gegen den Tabellenführer der achten Liga nicht. Ralf Herzog gelang zunächst in der 21. Minute mit einem sehenswerten Weitschuss aus 25 Metern der Anschluss. In der 70. Minute erzielte der Weinböhlaer Kapitän Kay Ettelt den Ausgleich. Nur vier Minuten später vergeigte Andreas Schneider für die Gäste einen Handelfmeter. Weinböhla drückte weiter auf eine Entscheidung in der regulären Spielzeit. In der 77. Minute musste Tom Kaiser mit Verdacht auf Innenbandverletzung vom Feld. Während sein Mannschaftsleiter Schwaten noch mit dem Anfordern eines Notarztes beschäftigt war, fiel doch noch das 3:2 zugunsten der TuS-Elf. Jonathan Kratzsch wurde zum Unglücksraben, als er im Gewühl im Strafraum das Leder aus der Gefahrenzone bugsieren wollte, dabei aber ins Eck traf. Danach sahen der Meißner Eric Alschner und der Weinböhlaer Philipp Gabler Gelb-Rot und mussten vorzeitig unter die Dusche.

Die Halbfinal-Auslosung findet am kommenden Mittwoch um 18 Uhr zur turnusmäßigen Spielausschusssitzung des Kreisverbandes in der Gaststätte „Drei Lilien“ in Glaubitz statt. Die Spiele werden am 15. und 17. April ausgetragen.

