Trainer Gütschow beklagt Ausfälle Drei Spieler sind erkrankt. Am Sonnabend erwartet Bautzen den ZFC Meuselwitz. Im Hinspiel gab es einen Sieg für Budissa.

Nach dem Abpfiff gab es im Hinspiel in Meuselwitz kein Halten mehr. Hier feiern die Bautzener ihren 1:0-Sieg in Unterzahl ausgelassen. © Torsten Zettl

Fußball. In der Fußball-Regionalliga steht am Wochenende der 23. Spieltag an. Budissa Bautzen bestreitet ein Heimspiel – vorausgesetzt, die Platzkommission gibt den Rasenplatz am Freitag frei. Am Sonnabend ist ab 13.30 Uhr der ZFC Meuselwitz (9.) beim Tabellenzwölften zu Gast. Als Schiedsrichter fungiert Jacob Pawlowski. Der 28 Jahre alte Berliner leitet seine 52. Viertligapartie. Das Hinspiel hatten die Spreestädter durch einen späten Treffer von Max Gehrmann mit 1:0 gewonnen. Der FC Oberlausitz (13.) zieht für das Heimspiel am Sonntag gegen den Berliner AK (8.) auf den Kunstrasenplatz in Ebersbach-Neugersdorf um.

Das Tabellenbild der 4. Liga stellt sich verzerrt dar. Die BSG Chemie Leipzig hat schon 22 Partien absolviert, andere wie die TSG Neustrelitz oder der 1. FC Lok Leipzig stehen mit 18 Begegnungen zu Buche. Die Meuselwitzer bestritten in diesem Jahr zwei Heimspiele gegen den 1. FC Lok Leipzig (2:0) und gegen Neugersdorf (0:0). Budissa knöpfte Spitzenreiter Energie Cottbus daheim einen Zähler ab (0:0) und unterlag mit 0:1 bei Chemie Leipzig. Bautzens Cheftrainer Torsten Gütschow muss voraussichtlich auf die erkrankten Jonas Krautschick, Max Gehrmann und Tobias Heppner verzichten. (js)

