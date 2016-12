Handball Trainer gesteht Versäumnis ein Steffen Fichte bedauert es, nicht kurz vor Schluss eine Auszeit genommen zu haben.

Markus Riedel (am Ball) erzielte fünf Tore für den VfL. © Jörg Schreiber

Praktisch in der letzten Sekunde haben die Verbandsligahandballer des VfL Waldheim 54 ihr Heimspiel gegen den Radeberger Sportverein mit 32:33 verloren. „Ich nehme die Niederlage auf meine Kappe. Ich hätte beim Stand von 32:32 eine Auszeit nehmen sollen, um meine Spieler noch einmal auf die besondere Situation einzustimmen“, sagte Trainer Steffen Fichte.

Besonders war die Situation insofern, als dass die Waldheimer drei Minuten vor Schluss mit 32:29 in Führung lagen. Danach gelang ihnen jedoch kein Treffer mehr, auch zwei glasklare Chancen wurden vergeben. Die Radeberger nutzten diese Abschlussschwächen und entführten beide Punkte. „Eine ärgerliche Niederlage. Ein Unentschieden wäre nach einem guten Spiel beider Mannschaften sicher gerecht gewesen“, so der Waldheimer Trainer. Seine Mannschaft hätte alles gegeben, nur eben in der entscheidenden Phase die Tore nicht gemacht.

Die Waldheimer starteten gut in die Partie. Bis zum 8:5-Zwischenstand hatte allein Erik Riedel fünfmal getroffen. Doch dann wurde der VfL-Rückraumspieler von den Gästen in Manndeckung genommen. Mit fünf Toren in Folge gingen die Radeberger in Führung und behaupteten die zwei Tore Vorsprung auch bis zur Pause. Nach dem Seitenwechsel kassierten die Gastgeber zunächst zwei Tore, doch dann machten sich die in der Halbzeit vorgenommenen Umstellungen bezahlt. Der VfL kam zum Ausgleich und übernahm selbst die Führung. Nur konnte die eben nicht in etwas Zählbares umgemünzt werden.

