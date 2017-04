Trainer, Ersatzvater und Diktator Ulli Wegner wird 75 Jahre alt. Ans Aufhören denkt der kultige Box-Coach noch lange nicht.

Gemütlich feiern in einer Fischerklause in Warnemünde, der Shantychor „De Klaashahns“ spielt seine Lieblingslieder – Margret Wegner hatte die Überraschungs-Party für ihren Mann bis ins letzte Detail geplant. Doch der machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Für Ulli Wegner geht das Boxen mal wieder vor.

Seinen 75. Geburtstag am kommenden Mittwoch feiert der Trainer lieber im bulgarischen Sofia, wo er den Schwergewichtler Kubrat Pulew auf seinen Kampf gegen Kevin Johnson vorbereitet. Bereits am Samstag in Erfurt will Wegner seinem Schützling Arthur Abraham im Fight gegen Robin Krasniqi zu einer neuen WM-Chance verhelfen. An die Box-Rente denkt der Kulttrainer noch lange nicht. „Wenn ich das nicht machen würde, würde ich nur durch die Gegend fahren. Das will ich nicht!“, sagt Wegner. „Seit neun Jahren bekomme ich Rente, mit der würde ich über die Runden kommen. Aber vom Fachlichen her kann ich den Jungs noch unheimlich viel geben.“

Abraham weiß das, aber seine Wertschätzung für „Herrn Wegner“, wie er seinen langjährigen Trainer ehrfurchtsvoll nennt, geht weit darüber hinaus. „Ich liebe ihn vom ganzen Herzen“, sagte der Ex-Weltmeister: „Er ist für mich ein ganz besonderer Mensch: Trainer, Ersatzvater, Berater, Diktator.“ Wegner war es, der von Beginn an an den aus Armenien nach Deutschland ausgewanderten Abraham geglaubt hatte. Er, der mit einer Mischung aus strenger Autorität und väterlicher Milde schon Kämpfer wie Sven Ottke und Markus Beyer zu Weltmeistern geformt hatte, sah in dem schlaggewaltigen Abraham einen Ausnahmeboxer. Unter ihm stieg der Supermittelgewichtler sportlich und sozial auf oder, wie Wegner es ausdrückt: „Von der Plastiktüte zum Ferrari.“ Mit einem Sieg in Erfurt winkt dem nun ein WM-Kampf. Und der Trainer hat schon mehr als 100 Titelkämpfe bei den Profis betreut, ein paar sollen noch dazukommen. Da muss der eigene Geburtstag hinten anstehen.

„Ich werde in Bulgarien reinfeiern, da wird dann ein Glas Wodka weniger getrunken“, sagt Wegner. Alleine werde er nicht auf sich anstoßen: „Es ist erstaunlich, wieviel Anrufe meine Frau von Leuten bekommen hat, die nach Bulgarien kommen wollen. Das macht mich irgendwie stolz.“ (sid)

TV-Tipp: Abraham vs. Krasniqi, Sa., 22.30 Uhr, MDR

