Tragödie zu Weihnachten Bei dichtem Nebel stürzt in Florida ein Kleinflugzeug ab. Alle Insassen - drei Männer und zwei Frauen - kommen ums Leben.

Rest der Cessna sind auf diesem Foto des Sheriffs von Polk County zu sehen. © Twitter/Polk County Sheriff

Washington. Beim Absturz eines privaten Kleinflugzeugs sind am Sonntag in Florida fünf Menschen ums Leben gekommen. Die zweimotorige Maschine war am Morgen kurz nach dem Start bei dichtem Nebel am Boden zerschellt und danach in Flammen aufgegangen, wie der Sheriff von Polk County via Twitter mitteilte.

„Aus unbekanntem Grund, aber vermutlich wegen des Nebels“, sei die Cessna 340 abgestürzt, schrieb der Sheriff über „die schreckliche Tragödie an Weihnachten“. Der Pilot war demnach ein 70 Jahre alter Anwalt, bei den übrigen vier Opfern im Alter von 24 bis 32 Jahren handelte es sich um seine beiden Töchter, einen Schwiegersohn und einen Freund der Familie. (dpa)

