Tragödie in Zgorzelec Ein schwerer Unfall, der einem Vater und seinen drei Kindern das Leben kostet, ist nur ein Teil eines Familiendramas, das sich in Polen abspielte.

Vor dem Wohnhaus der toten Familie in Zgorzelec fanden sich am Mittwoch zahlreiche polnische Medienvertreter ein. Es wurde landesweit berichtet. Foto: Pawel Sosnowski © pawel sosnowski/80studio.net

Ganz Niederschlesien ist erschüttert über die Tragödie, die sich in Zgorzelec zugetragen hat. Bei einem Unfall sind am Dienstag der 44-jährige Robert W. aus Zgorzelec und seine drei Kinder auf der Wojewodschaftsstraße zwischen Zgorzelec und Bogatynia ums Leben gekommen. Danach wurde in der Wohnung der Familie in Zgorzelec die Leiche der Ehefrau und Mutter, Agnieszka W., gefunden. In den sozialen Netzwerken des gesamten Landes hat sich die Nachricht rasend schnell verbreitet. Das Mitgefühl ist groß: „Was für eine Tragödie! Es bricht einem das Herz, die Augen füllen sich mit Tränen“, schreibt eine Leserin in einem lokalen Nachrichtenpokal. Alle stellen sich die Frage: Was genau ist passiert?

Sicher ist, dass der Unfall sich am Dienstag, nach 12 Uhr, in Dialoyszyn, auf der Straße zwischen Zgorzelec und Bogatynia zugetragen hat. Das ist nahe Ostritz. Der Fahrer Robert W. war in seinem Seat auf einem geraden Straßenabschnitt mit rund 150 Stundenkilometern unterwegs und krachte frontal in einen Lkw, der ihm auf der Gegenfahrbahn entgegenkam. Robert W. und seine sechs, elf und 13 Jahre alten Kinder starben am Unfallort. „Die am Unfallort gesicherten Spuren weisen eindeutig darauf hin, dass der Fahrer unmittelbar vor dem Aufprall nicht gebremst hat“, sagt Violetta Niziolek, Sprecherin der Bezirksstaatsanwaltschaft in Jelenia Gora. Die Polizeibeamten begaben sich dann zur Wohnung, um seine Familie zu benachrichtigen. Dort wurde ihnen nicht geöffnet, die Beamten brachen die Tür auf. „In der Wohnung befand sich die Leiche einer Frau. Es war die Mutter der drei Kinder und die Ehefrau des Fahrers“, so Violetta Niziolek. Die Beamten stellten fest, dass die Frau Kopfverletzungen hatte.

Alles spricht derzeit für die Hypothese, dass der 44-Jährige zuerst seine Frau umgebracht und dann zusammen mit den drei Kindern den Unfall verursacht hat. Darauf deuten die bisherigen Beweise, ebenso wie die Kopfverletzungen der Ehefrau und die Umstände des Unfalls. Eine Obduktion der Frau brachte am Mittwochnachmittag Gewissheit. Sie starb nach vier Schlägen auf den Kopf, wahrscheinlich mit einem Hammer. Klar ist ebenfalls, dass sie am Morgen gestorben ist, vor dem Unfall. Das legt den Schluss nahe, dass der 44-Jährige seine Frau ermordet und dann den Unfall verursacht hat. Die genaue Todesursache der Kinder steht erst nach weiteren Obduktionen fest. Die Familie hat in einem Mehrfamilienhaus in der Konarska-Straße in Zgorzelec gelebt. Dass es zu einer solchen Tragödie kommen könnte, hat dort niemand geahnt. Über häusliche Auseinandersetzungen oder Streit ist bei der Zgorzelecer Polizei nichts bekannt.

