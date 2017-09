Tragischer Unfall im Maisfeld Bei Berthelsdorf ist ein Mann von einem Häcksler erfasst worden. Mit schweren Verletzungen wurde er nach Dresden geflogen.

Symbolbild. © Jürgen Lösel

Ein schwerer Unfall ist am Dienstagnachmittag auf einem Feld an der Löbauer Straße in Berthelsdorf passiert: Laut Polizei fuhr ein 30-jähriger Landwirt mit einem Häcksler über das Feld, um Mais zu ernten. Zwischen den hohen Pflanzen war auch ein 65-jähriger Mann zu Fuß unterwegs. Er wurde von dem Häcksler erfasst und schwer verletzt, teilt Thomas Herrmann, Polizeiführer vom Dienst, mit.

Gegen 14.50 Uhr war der Notruf bei der Polizei eingegangen. Neben dem Rettungswagen war auch ein Hubschrauber im Einsatz, der den 65-Jährigen in ein Krankenhaus nach Dresden brachte. Jetzt ermittelt die Kripo. Zu klären ist unter anderem, warum der 65-Jährige in das Maisfeld gelaufen war, obwohl dort geerntet wurde. (SZ)

