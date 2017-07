Tragischer Arbeitsunfall Bei Bad Gottleuba stürzt ein Mann von einem Gerüst. Der Notarzt kann ihn nicht mehr retten.

© Symbolbild: Marko Förster

Am Montagabend hat sich in einem Bad Gottleubaer Ortsteil ein tragischer Arbeitsunfall ereignet. Gegen 18.15 Uhr stürzte ein 40-jähriger Mann auf einem Grundstück von einem Gerüst. Er wollte dort offenbar das oberste Stück eines Schornsteins, der eingerüstet war, anbringen. Dabei kam der Mann zu Fall und fiel fünf Meter in die Tiefe. Offenbar hatte sein eigener Sohn (9) den Unfall bemerkt und rief daraufhin Nachbarn zu Hilfe. Trotz Widerbelebungsversuchen vor Ort konnte ein alarmierter Notarzt später nur noch den Tod des Verunglückten feststellen. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Die Polizei hält sich zu dem Vorfall bislang weitestgehend bedeckt, bestätigte aber, dass auf einem Grundstück bei einem Sturz ein Mann mittleren Alters ums Leben gekommen sei.

