Trafohaus dient dem Naturschutz Die Gemeinde hat das Gebäude preiswert gekauft. Für die Nutzung wird sie erheblich mehr investieren müssen.

Dieses Trafohäuschen im Ortsteil Dürrweitzschen soll für Flugtiere eingerichtet werden. © Gemeinde Zschaitz-Ottewig

Zschaitz-Ottewig. Die Gemeinde hat im Ortsteil Dürrweitzschen ein Trafohäuschen gekauft. Doch nicht um sich an der Stromversorgung zu beteiligen. Vielmehr sollen in dem Gebäude Nistplätze für Fledermäuse und Vögel geschaffen werden, wie Bürgermeister Immo Barkawitz kürzlich während der Sitzung des Gemeinderates mitteilte.

Der Bürgermeister zeigte Fotos des älteren Gebäudes. Aufgrund der Dachform mit einem kleinen Turm obendrauf sei das Trafohaus erhaltenswert. Zudem sei es durch den Vorbesitzer, den Energieversorger Mitnetz Strom, in einem baulich sehr guten Zustand übergeben worden, so Barkawitz. „Wir haben das Trafohaus in Dürrweitzschen für 1,19 Euro gekauft“, berichtete der Bürgermeister. Und musste selbst schmunzeln, denn selbst beim symbolischen Preis von einem Euro muss die Mehrwertsteuer gezahlt werden.

Deutlich teurer als der Hauskauf dürfte aber die Einrichtung des Gebäudes werden. „Wir wollen Nistkästen für Fledermäuse und Vögel einrichten“, so Barkawitz. Für die Anschaffung dieser Utensilien habe die Gemeinde Zschaitz-Ottewig bereits Fördermittel beantragt. Der Bürgermeister kann sich vorstellen, dass die Kinder der Kita Zschaitz bei der Umsetzung des Projektes helfen, und dass sie es dauerhaft betreuen. Auch bei der Nabu-Regionalgruppe Lößhügelland will Barkawitz um Unterstützung bitten.

Schließlich hätten die Naturschützer bereits Erfahrung mit der Einrichtung von Trafohäusern für Flugtiere. „Wie ich weiß, hat die Nabu-Regionalgruppe zuletzt ein Trafohaus in Maltitz übernommen“, so Immo Barkawitz. Das Gebäude in Maltitz sei 1960 errichtet worden. Wie alt das Trafohäuschen in Dürrweitzschen ist, konnte der Bürgermeister aber nicht sagen. „Dazu habe ich in den Unterlagen nichts gefunden“, so Barkawitz.

