Träume in Weiß Erneut hat Porta in Görlitz zur Hochzeitsmesse eingeladen.

Auf der Hochzeitsmesse im Porta-Möbelhaus hat sich für die SZ Fotograf Pawel Sosnowski umgesehen. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Zahlreiche Aussteller – vom Autohaus Liske bis zum Schmuckdesign Baldauf – waren auf der Hochzeitsmesse 2017 am Sonnabend in Görlitz dabei. Diese fand traditionell im Porta-Möbelhaus statt und zog wie stets viele Heiratswillige, aber nicht nur diese an. (szo)

