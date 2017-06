Trägerwechsel beim Jobcenter Die Agentur für Arbeit übernimmt in Zukunft die Geschäftsführung. Der Landkreis stellt den Vorsitz.

Die Spitze des Jobcenters wird zum 1. Februar 2018 umstrukturiert. Dem haben die Kreisräte in ihrer vergangenen Sitzung mehrheitlich mit zwei Gegenstimmungen zugestimmt. Landkreis und Bundesagentur für Arbeit wechseln dabei ihre Positionen.

Das Jobcenter ist eine gemeinsame Einrichtung der beiden Träger. Diese zusammen stellen die Trägerversammlung. Sie trifft gemeinsame Beschlüsse zur Ausrichtung des Jobcenters, zu dessen Struktur, Zielen oder der Verwaltung des Budgets.

Bisher stellt die Bundesagentur für Arbeit den Vorsitz in der Trägerversammlung. Das Landratsamt ist für die Geschäftsführung zuständig. Ab 2018 soll sich das ändern. Dann wird der Landkreis den Vorsitz der Trägerversammlung übernehmen. Die Geschäftsführung liegt dann in den Händen der Agentur für Arbeit.

Grund für die Umstrukturierung jetzt ist das Auslaufen des Vertrages von Geschäftsführerin Karin Ilgert zum 31. Januar 2018. Aufgrund dessen haben sich die Träger über die Zukunft des Jobcenters verständigt und auf den Wechsel geeinigt. „Während der letzten Jahre hat sich gezeigt, dass der Vorsitz in der Trägerversammlung für den Landkreis vorteilhafter ist, als die Besetzung des Geschäftsführerpostens“, heißt es dazu in der Beschlussbegründung. Grundsätzlich sei der Einfluss der Arbeitsagentur auf das Jobcenter strukturell größer als der des Landkreises. So muss beispielsweise die Behörde mit den Computerprogrammen arbeiten, die die Arbeitsagentur auch verwendet. Zudem könne die Agentur für Arbeit die Tätigkeit des Jobcenters und deren Ergebnisse besser einordnen als der Landkreis.

Immer weniger Leistungsberechtigte

Das Jobcenter ist für die Grundsicherung für Arbeitssuchende zuständig. Es ist in der Regel als gemeinsame Einrichtung von Bundesagentur für Arbeit und einem kommunalen Träger organisiert. Hinter rund 100 Jobcentern in Deutschland steht nur ein kommunaler Träger. Die Trägerversammlung, in der je drei Vertreter der Bundesagentur sowie drei Vertreter des Landkreises sitzen, wählt den Vorsitzenden für eine Amtszeit von fünf Jahren. Der Geschäftsführer, im Jobcenter Mittelsachsen Karin Ilgert, wird durch die Trägerversammlung ebenfalls für die Dauer von fünf Jahren bestellt.

Die Zahl der Empfänger von Leistungen aus dem Jobcenter sind in den vergangenen Jahren stetig gesunken. So gab es 2016 im Landkreis Mittelsachsen rund 20 030 Männer und Frauen, die auf Leistungen nach Sozialgesetzbuch II angewiesen waren. 2007 waren es fast 20 900 mehr. Noch deutlicher reduziert hat sich die Zahl der Leistungsempfänger unter 25 Jahren. Sie ist von 5 700 im Jahr 2007 auf rund 1 900 gesunken. Im selben Zeitraum sind auch die Bedarfsgemeinschaften in Mittelsachsen um rund 10 000 zurückgegangen.

