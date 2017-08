Traditionsverein sucht Verstärkung Das Max-Jacob-Theater stockt das Veranstaltungsangebot auf. Doch das will organisiert sein.

Der Traditionsverein Hohnsteiner Kasper sucht Verstärkung. Vor allem im Bereich Organisation und Öffentlichkeitsarbeit gibt es Bedarf. © Symbolbild/SZ

Der Traditionsverein Hohnsteiner Kasper sucht Verstärkung, und das in verschiedenen Bereichen. Notwendig ist die Hilfe, um den weiteren Betrieb abzusichern. Zum einen geht es darum, Veranstaltungen zu organisieren und auch zu bewerben. Zu diesem Zweck sucht der Verein jemanden, der auf Honorarbasis, als Minijob oder über den Bundesfreiwilligendienst solche Aufgaben übernehmen möchte. Selbst die Zusammenarbeit innerhalb eines Freiwilligen sozialen Jahres könnte sich der Verein vorstellen. Auf jeden Fall wird jemand gebraucht, der nicht nur Veranstaltungen organisiert, sondern auch das Max-Jacob-Theater betreut. So muss das Haus in Ordnung gehalten, aber auch Anfragen von Gästen müssen beantwortet werden. Deshalb wünscht sich Verein jemanden, der in Hohnstein vor Ort sein kann.

Bis zum Jahr 2016 war Chester Müller Kulturmanager des Hauses. Als dieser überraschend verstarb, sprang die Bad Schandauerin Andrea Bigge ein. Sie ist schon seit Längerem Vereinsmitglied und hatte in der Vergangenheit bereits Aufgaben im Kulturmanagement übernommen. Doch Andrea Bigge orientierte sich beruflich neu und leitet nun das Sebnitzer Heimatmuseum. Damit entstand in Hohnstein die nächste Lücke. Zum anderen würde sich der Verein auch über Verstärkung des Teams ohne finanzielle Entlohnung freuen. Dazu gehört unter anderem auch die Betreuung der Gäste bei Veranstaltungen.

Das Theater hat Stammgäste, wozu einige Schulklassen oder Kindergartengruppen gehören. Aber auch Übernachtungsgäste sollen angesprochen werden. In diesem Jahr plant der Traditionsverein insgesamt 70 Veranstaltungen, dazu gehören Puppenspielaufführungen, Vorträge, Konzerte sowie der Hohnsteiner Kaspertag.

max-jacob-theater@t-online.de

zur Startseite