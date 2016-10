Traditionstreffen der Stahlbauer Am Montag werden im Nieskyer Bürgerhaus Kontakte gepflegt und Erinnerungen aufgewärmt.

Im Terminkalender aller ehemaligen Stahlbauer oder der Freunde des Stahlbaus in Niesky hat der 10. Oktober inzwischen eine feste Bedeutung. Aus einer Laune heraus wurde vor mehr als zehn Jahren das Treffen der Stahlbauer aus der Taufe gehoben. Viele Jahre hatte man Seite an Seite in der Halle gestanden oder im Büro zusammen gearbeitet und nach Feierabend gefeiert. Dann, im Ruhestand, war das Interesse da – was ist denn aus den Kollegen geworden? Wie geht es ihnen? Was macht der Stahlbau?

Dabei ist Niesky nicht sehr groß, man trifft sich, und einiges spricht sich rum.„Aber beim Bier und in aller Ruhe ist alles etwas leichter und gemütlicher“, sagen die Veranstalter. Werner Bergmann, Egbert Stephan und Gunter Nicklich organisieren dieses Treffen nun schon seit den Anfängen mit großer Ausdauer und Erfolg. „Wir sind älter geworden, der älteste Kollege und Teilnehmer ist über 90 Jahre, aber wir freuen uns auf das jährliche Wiedersehen“, betonen die Stahlbauer.

In diesem Jahr hat sich der ehemalige Montageleiter Dietmar Novotny bereiterklärt, einige Episoden aus der Montagezeit, insbesondere beim Bau der größten Werft Europas in Wismar, beizutragen. Alle Interessierten Stahlbauer treffen sich am 10. Oktober, ab 14.30 Uhr, wie immer im Bürgerhaus Niesky. (SZ)

