Traditionsspiel in Bischofswerda

© dpa

Am kommenden Sonnabend steigt – anlässlich des damaligen Sieges der Bischofswerdaer über den BFC Dynamo Berlin im DDR-Oberliga Punktspiel am 2. Mai 1987 – das Traditionsduell der beiden Mannschaften. 30 Jahre nach dem historischen Sieg trifft die BFV-Traditionsmannschaft um die Spieler Gerrit Beckert, Steffen Schmidt, Tino Gottlöber, Jörg Klimpel, Andreas Gräulich und Roci Schiemann auf eine Berliner Traditionsmannschaft. Gespielt wird ab 15 Uhr auf der Holzwaren-Simundt-Kampfbahn in Bischofswerda. Im Vorverkauf gibt es Tickets in der BFV-Geschäftsstelle am Schmöllner Weg und im BFV-Fanshop beim Lausitzer Druckhaus (Brauhausgasse Bischofswerda). Im Vorfeld gab Oberligist Bischofswerdaer FV eine weitere Personalentscheidung bekannt. Alexandru Harangus verlängerte seinen auslaufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2019. Der defensive Mittelfeldspieler wechselte 2015 von der U 19 der SG Dynamo Dresden nach Bischofswerda und kam seither in 24 Spielen zum Einsatz. Zuletzt fehlte der 20-Jährige lange aufgrund eines Kreuzbandrisses. (pr)

zur Startseite