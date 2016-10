Traditionsgeschäft schließt 20 Jahre lang prägte Schuhmode Eberhard die Hauptstraße. Jetzt kommt der Ausverkauf.

Das Gesicht von Schuhmode Eberhard: Karin Eberhard war selbst Geschäftsführerin des Ladens an der Hauptstraße. Mittlerweile ist das Sohn Rico – der möchte den Familienbetrieb aber nicht übernehmen. Deshalb beginnt bald der Ausverkauf. © Sebastian Schultz

Halbschuhe, Pumps, Stiefeletten: Viele Hundert Schuhe stehen sauber aufgereiht in den Regalen bei Schuhmode Eberhard in der Riesaer Hauptstraße. Das Familienunternehmen hat seit 20 Jahren einen Namen in der Geschäftswelt der Stadt: Bei Einkaufssonntagen, Modenschauen, der Lotterie auf dem Weihnachtsmarkt war Schuhmode Eberhard immer mit vertreten. Bis jetzt: Denn das Traditionsgeschäft schließt. „Meine Eltern gehen in den Ruhestand – und ich werde den Laden nicht weiterführen“, sagt Rico Eberhard, der vor sechs Jahren ins Geschäft eingestiegen ist.

Der 39-Jährige kann sich nicht vorstellen, ein Arbeitsleben lang sechs Tage pro Woche im Laden zu stehen. Zumal die Einkaufskonditionen für kleine Händler längst nicht mehr so günstig seien. Eine Zeit lang war sein Plan, in größerem Umfang beim Online-Geschäft mitzumachen. Die Internet-Adresse „schuhport.de“ kündet noch heute davon.

„Das Geschäft im Internet hat auch eine Zeit lang gut geklappt. Aber dann haben viele größere Anbieter nachgezogen.“ Gegen die Konkurrenz von großen Versandhäusern und schließlich Zalando mit seiner Werbe-Offensive habe man auf Dauer als kleiner Händler nicht mithalten können. „Allein das 30-tägige Rückgaberecht für Schuhe wird auf Dauer schwierig, wenn eine Schuh-Saison nur drei bis vier Monate dauert und man die Ware dann billiger ins Regal stellen muss.“

Und deshalb will sich Rico Eberhard erst noch überlegen, was er künftig machen will. Das sei bislang offen. Zunächst kommt aber erst einmal der große Ausverkauf: Am Mittwoch wird der Laden auf der Hauptstraße wohl den Großteil des Tages zu bleiben, weil alle Waren neue Preise bekommen sollen. „Das werden wohl an die 5 000 Paar sein“, schätzt Eberhard senior. Die sollen alle einen reduzierten Preis bekommen, auch das Zubehör bis hin zur Schuhcreme. Am Donnerstag, dem 20. Oktober, beginnt dann der Ausverkauf bis zum Ende der Saison.

„Je nachdem, wie das läuft, schließen wir zum Jahresende oder auch erst Mitte Januar, wenn der Winterschlussverkauf beginnt“, sagt Rico Eberhard. Schließlich gebe es ja auch noch das Schuhgeschäft in Strehla – den Ursprung des Riesaer Ladens. Derzeit ist das nur freitags geöffnet. Das könnte dann auch noch an weiteren Tagen auf machen, um die Ware endgültig zu verkaufen. Perspektivisch schließt dann auch der Laden in Strehla. Noch sei aber offen, ob das in einem halben Jahr sei oder auch erst in einem Jahr. „Die Eltern wollen dann mehr Zeit dem Reisen widmen und sich um Haus und Hof kümmern“, sagt der Junior. „Da ist in den vergangenen Jahren vieles liegengeblieben.“

1995 waren die Eberhards von Strehla nach Riesa gekommen, erst an die Dr.-Scheider-Straße, gegenüber von Akustik Exklusiv. Ein Jahr später folgte dann der Umzug in die beste Lage der Hauptstraße, wo eine einstige Fleischerei erst zu einem größeren Geschäft umgebaut werden musste.

Die Räume sollen auch künftig nicht leerstehen. „Wir haben schon einen Nachmieter“, sagt Rico Eberhard. Noch dürfe man nicht verraten, um wen es sich handele – der Nachfolger komme aber auch aus der Modebranche. Auch wenn die Bewerber nicht gerade Schlange standen, sei es gut gelungen, einen neuen Mieter zu finden. „Wir sind auf der Messe mit Vertretern ins Gespräch gekommen, die einen Kontakt herstellten.“ Deshalb habe man sich als Familie auch entschlossen, das Geschäft bereits jetzt zu schließen – und nicht erst im nächsten Jahr.

Wer jetzt noch einen Gutschein hat, sollte ihn deshalb bis zum Jahresende einlösen. Wenig später wird der große Namenszug „Schuhmode Eberhard“ von der Riesaer Hauptstraße verschwinden.

Schuhmode Eberhard ist Montag bis Freitag 9-18.30 Uhr geöffnet, Sonnabend 9-15 Uhr. Am Mittwoch, 19.10., ist weitgehend geschlossen, am Donnerstag beginnt der Ausverkauf.

