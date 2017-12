Traditionelle Läufe zu Silvester Los geht es am Sonntag schon um 9.30 Uhr im Bautzener Stadion Müllerwiese. 13.10 Uhr ist der Start in Oberlichtenau.

Der Silvesterlauf in Oberlichtenau hat Tradition. © Frank Sühnel

Oberlichtenau/Bautzen. Wenn am Silvesternachmittag so ziemlich genau um 14.30 Uhr der erste Läufer nach einer 9,2 Kilometer langen Schleife das Ziel an der Jahn-Sporthalle erreicht, dann wird es beim 39. Oberlichtenauer Silvesterlauf einen neuen Streckenrekord geben. Grund: Um die immer strenger werdenden verkehrsrechtlichen und sicherheitsrelevanten Rahmenbedingungen mit einem überschaubaren personellen, zeitlichen und finanziellen Aufwand erfüllen zu können, gibt es Sonntag am Keulenberg eine neue Streckenführung.

Die haben die Verantwortlichen um Jens Schäfer und Simone Röntzsch das ganze Jahr über langfristig geplant. 2017 führen sowohl der 9,2 Kilometer lange Hauptlauf als auch der 5,0-Kilometer-Volkssportlauf in Richtung Großnaundorf und zurück. Damit ist in der Zeit von 13.30 Uhr bis 15.15 Uhr lediglich die Straße von Oberlichtenau nach Großnaundorf voll gesperrt. „Nur auf den 20 Metern am Dorfteich in Oberlichtenau sollten die Fahrzeugführer bitte Rücksicht nehmen“, wie Wolfgang Bieger von der SG Oberlichtenau im Vorfeld erklärt.

Er zieht auch eine kleine nostalgische Bilanz. „Vor elf Jahren reiste der Bautzener Triathlet Maik Petzold – damals noch im Olympiakader – nach Oberlichtenau, um die Streckenbestzeit auf dem traditionsreichen 11,2 Kilometer langen Kanten zurückzuholen. Das gelang ihm in 35:04 Minuten, wenn auch mit dem knappsten aller Abstände.“ Drei Jahre zuvor hatte ihn der damalige Deutsche Orientierungslauf-Meister Jens Borrmann aus Leipzig um eine Sekunde geschlagen und mit 35:05 Minuten den zwischenzeitlichen Rekord aufgestellt.

Marc Schulze vom SCC Berlin war 2011 mit seiner Zeit von 35:08 Minuten auch noch einmal ganz nah dran. Bei den Frauen lief Sandra Beck vom Dresdner Citylaufverein 2008 die 11,2 Kilometer in 43:12 Minuten. Diese Zeit hat seitdem als Rekord Bestand – voraussichtlich für die Ewigkeit. Wolfgang Bieger: „Am Silvesternachmittag gegen 14.30 Uhr werden wir wissen, wer in die Fußstapfen von Petzold und Beck tritt. Die Laufgruppe der SG Oberlichtenau freut sich auf den gewohnt stimmungsvollen Jahresabschluss.“

Der Startschuss zum Kinderlauf über 1,2 Kilometer ertönt um 13.10 Uhr, der Volkssportlauf über 5,0 Kilometer wird um 13.50 Uhr gestartet und der Hauptlauf über 9,2 Kilometer geht um 14 Uhr los. „Streckenführungen, Statistiken, die aktuelle Starterliste sowie die Online-Anmeldung sind auf unserer Vereinshomepage zu finden“, erklärt Bieger. Nachmeldungen sind bis 30 Minuten vor dem Start möglich.

In Bautzen geht es über 10,6 km

Der BLV Rot-Weiß 90 lädt am Sonntag ab 9.30 Uhr zu seinem 51. Silvesterlauf ein. Den Teilnehmern stehen drei Strecken zur Auswahl (2,5/5,3/10,6 km). Die 2,5-Kilometer-Strecke führt von der Müllerwiese am Spreebad vorbei bis zum Bombardier-Parkplatz. Von dort geht es zurück zum Stadion. Die 5,3-Kilometer-Strecke ist ein Rundkurs vom Bombardier-Parkplatz durch den Humboldthain, das Spreetal und zurück zur Müllerwiese. Für die 10,6-Kilometer-Strecke ist die Runde zweimal zu laufen. Jeder erfolgreiche Teilnehmer erhält eine Urkunde. Es gibt heißen Tee, Glühwein und Kuchen. Nachmeldungen sind bis 15 Minuten vor dem Start möglich. (wb/ck)

www.sg-oberlichtenau.de

www.bautzener-silvesterlauf.de

zur Startseite