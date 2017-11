Tradition ohne Kitsch Markus Bortne fertigt moderne Räucherhäuschen als beliebte Accessoires und edle Werbegeschenke.

Als ihm der Bettenbau nicht mehr ausreichte, erinnerte sich Markus Bortne an die Räuchermännchen aus seiner Heimat. © Tobias D. Höhn Als ihm der Bettenbau nicht mehr ausreichte, erinnerte sich Markus Bortne an die Räuchermännchen aus seiner Heimat.

Er entwickelte den „Stadtschmaucher“, ohne Figuren, ohne Farbe, ohne Chichi – ein Wohnaccessoire für das ganze Jahr.

Bei der Wortkombination „Holz“ und „Erzgebirge“ ist die Assoziation zu Schwibbogen, Nussknacker und Räuchermännchen unumgänglich. Google liefert 474 000 Treffer. Doch bis Markus Bortne aus der Bergstadt Scheibenberg (2175 Einwohner) zu den Weihnachtsaccessoires kam, sollten einige Jahre vergehen. Heute fertigt der Diplom-Ingenieur in Holztechnik stylische Räucherhäuschen, die er liebevoll „Stadtschmaucher“ nennt. Mit dem Abschluss der Berufsakademie Sachsen in der Tasche eröffnete Markus Bortne vor sieben Jahren seine eigene Werkstatt. Er begann als Allroundtischler, reparierte Möbel, baute Betten und Gartenzäune. „Irgendwann hat mir das nicht mehr gereicht. Ich suchte nach einer Nische, in der ich mich verwirklichen kann. Und ich brauchte etwas für das Weihnachtsgeschäft, aber ohne Kitsch“, sagt der 41-Jährige. So kam ihm die Idee, die Räuchermännchen seiner Heimat zu entstauben.

Keine Figuren, keine Farbe, kein Chichi. Stattdessen ein modernes zeitloses Antlitz. Ein Einrichtungsgegenstand en miniature, der das ganze Jahr über Wohnzimmer und Büros zieren kann und Duft spendet. Er experimentierte mit Hölzern, Formen und Rauchkanälen – und musste auch einige Rückschläge erleiden. Die erste Variante, die er aus einer Lärche aus seinem Garten baute, war zu klein. „Es fehlte der nötige Zug, die Räucherkegel sind gleich wieder erloschen“, sagt er. Auch sei der Hohlraum zu klein gewesen, sodass sich das Innere zu stark erhitzte. Und es musste ein Ständer für den Räucherkegel her, damit er nicht direkt auf dem Holz steht. So kam er auf die Idee eines Ascheaufsatzes aus Blech.

Mittlerweile hat Bortne seine etwa elf mal 16 Zentimeter großen Häuschen perfektioniert und bietet sie in vielen heimischen Hölzern wie Eiche, Lärche oder Kirsche, aber auch amerikanischem Nussbaum oder afrikanischem Zebrano an. „Jedes ist ein Unikat, bedingt durch Maserung und Asteinschlüsse“, erklärt Bortne. Einige wenige haben auf dem Dach sogar noch die Borke. Allen ist eines gemein: Handarbeit. „Hier kommt nichts aus der CNC-Fräse.“

Rund 40 Arbeitsschritte braucht es, bis aus den 52 Zentimeter dicken Bohlen von der Leipziger Furnier- und Schnittholz Handelsgesellschaft ein Stadtschmaucher entsteht. Es wird gesägt, geschnitten, gehobelt, geleimt, ausgehöhlt, gebohrt, geschliffen, geölt und poliert. Und wer kauft die „Stadtschmaucher“? Die Aufkleber der Pakete verraten Adressen in allen Bundesländer, Österreich und der Schweiz. Bislang ohne Laden vertreibt er viel über seinen Onlineshop und über die Zeitschrift „Landlust“. Aber auch mehr und mehr Unternehmen finden Gefallen und setzen sie als exklusive Geschenke für Kunden und Geschäftspartner ein – versehen mit einem individuellen Brandstempel. Der Verkaufspreis liegt zwischen 25 und 50 Euro, je nach Holz und Größe. Während viele noch den Spätsommer genossen, herrschte in Bortnes Werkstatt Hochkonjunktur.

Die Bestellungen für das Weihnachtsgeschäft trudelten ein – eine große Nachfrage für einen Ein-Mann-Betrieb. Sogar im Erzgebirge, der Wiege der Räuchermännchen, finden die „Stadtschmaucher“ Anklang. Das ist so etwas wie ein Ritterschlag für den Holzkünstler. Trotz aller Euphorie sagt er: „Auch, wenn die Nachfrage groß ist. Es sollen kleine Stückzahlen bleiben. Ich produziere nur so viel, wie ich mit zwei Händen schaffe.“ Ideen für neue Formen und Produkte hat er im Hinterkopf. Doch das muss warten bis zum Frühjahr.

Infos und den Shop gibt es unter http://www.stadtschmaucher.de/

