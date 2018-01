Tradition mit moderner Technik Der ostdeutschen Textilindustrie geht es besser als der Branche deutschlandweit. Doch den Nachwuchs lockt das nicht.

Claudia und Ralph Bauer bereiten die Präsentation der neuen Damastbettwäsche-Kollektion der Curt Bauer GmbH vor. © W.Schmidt

Dresden. Neue technische Textilien zu liefern, damit Autos leichter werden und Windräder sich schneller drehen können, zahlt sich aus. Die ostdeutsche Textil- und Bekleidungsbranche hat im vergangenen Jahr 50 Millionen Euro mehr erwirtschaftet als im Vorjahr. Der Gesamtumsatz wuchs um drei Prozent auf 1,87 Milliarden Euro. Damit hat sie sich dynamischer entwickelt als die gesamte Textil- und Bekleidungsbranche bundesweit. Sie wuchs nur um rund 1,7 Prozent.

„Dieses erfreulich gute Ergebnis verdanken wir vorrangig den Technischen Textilien und Textilien mit Spezialfunktionen“, betonte Jenz Otto, der neue Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie (VTI) am Freitag auf seiner ersten Jahrespressekonferenz in Chemnitz. Er führt seit Mitte 2017 die Verbandsgeschäfte.

Dennoch gibt es Sorgenfalten in den Gesichtern der Verbands- und Firmenchefs. Der für Innovationen und Investitionen bestimmte Gewinn werde immer schmäler, klagen sie. Grund seien „exorbitante“ Belastungen aus der staatlichen Umlage für die erneuerbaren Energien und aus überteuerten Netzentgelten in Ostdeutschland, kritisiert Otto die Energiepolitik. Weitere Hemmnisse seien eine „ausufernde“ Bürokratie und ein ständig steigender Regulierungsaufwand für alle möglichen Dinge, die die Produktivität in den Unternehmen negativ beeinflussen, sowie ein zunehmender Fachkräftemangel.

Im vergangenen Herbst haben 245 Jungen und Mädchen eine gewerbliche Berufsausbildung begonnen, angeboten wurden jedoch 310 Lehrstellen. Jedes Jahr bleiben zwischen 50 und 70 Ausbildungsplätze unbesetzt, betont Peter Werkstätter, der für Bildung zuständige VTI-Geschäftsführer. Verschärft würde das Problem dadurch, dass inzwischen viele Techniker und Meister die Rente mit 63 in Anspruch nehmen und ihre Stellen oft nicht sofort nachbesetzt werden können, weil der Nachwuchs fehlt. Der Verband will nun in Plauen ein Kompetenzzentrum für die textile Aus- und Weiterbildung der neuen Bundesländer aufbauen. „Es geht nicht darum, an anderen Standorten Berufsausbildungszentren abzuschaffen“, betont Werkstätter. Vielmehr solle in einem neuen Ausbildungszentrum mit modernster Technik inklusive attraktiver Wohnunterkünfte der Nachwuchs fit für das Industrie-4.0-Zeitalter gemacht werden. „Wir müssen die Jugendlichen mit neuen Technologien anlocken, damit sie einen Anreiz finden, in unserer Branche eine Perspektive für sich zu sehen“, so Werkstätter. Der Branche hafte nach wie vor zu Unrecht ein „Transmissionsriemenimage“ an. Das sie sich mit der Konzentration auf Technische Textilien längst zu einer Hightech-Industrie entwickelt habe, werde oft gar nicht wahrgenommen, kritisiert er.

In diesem Jahr sollen die Weichen für das Projekt so weit gestellt werden, dass alle notwendigen Genehmigungen und Bewilligungen von Förderanträgen von den zuständigen Ministerien und Behörden eingeholt werden. Ausgegangen wird von Investitionen zwischen fünf und zehn Millionen Euro. 2021/2022 könnte das Kompetenzzentrum dann richtig starten, glaubt Werkstätter.

Die Hoffnung, aus den Reihen der Asylbewerber neue Fachkräfte zu gewinnen, hat sich nicht erfüllt. Bis auf wenige Einzelfälle, wo Flüchtlinge eher durch Zufall einen Arbeitsplatz gefunden haben, sei die Integration „ganz schlecht“ verlaufen. Vor zwei Jahren hatten sich auf Anhieb 20 VTI-Firmen bereit erklärt, 40 Arbeitsplätze und Lehrstellen für Flüchtlinge zu schaffen. Monatelang kämpfte Werkstätter bei den zuständigen Ministerien für Unterstützung und warb mit Dolmetschern in Wohnheimen für Asylbewerber. Vielleicht war er mit seinem Engagement zu früh, meint Werkstätter heute. Die meisten Flüchtlinge konnten damals noch kein Deutsch, und der Bleibestatus war bei vielen nicht geklärt. „Bis auf das Wirtschaftsministerium, das helfen wollte, haben wir aber nicht ausreichend Unterstützung bei den zuständigen Behörden gefunden“, kritisiert der VTI-Geschäftsführer. Er konzentriert sich in der Nachwuchswerbung nun auf Tschechien.

Viele sächsische Textilfirmen sehen nun in einer automatisierten Produktion einen Ausweg aus dem Fachkräftedilemma. Das sächsische Textilforschungsinstitut baut Demonstrator-Linien für „Vernetzte Fertigung“ und „Selbst steuernde Vliesstoffproduktion“ auf. Sie sind das Kernstück im „Schaufenster“ für vernetzte, hocheffektive Wertschöpfungsprozesse von Technischen Textilien, das in Chemnitz entsteht. Es ist Bestandteil eines „Mittelstand-4.0-Kompetenzzentrums“ für die Textilindustrie.

Neueste Webtechnik setzt auch die Damastweberei Curt Bauer GmbH aus Aue ein. Sie stellt ihre Luxusbettwäsche-Kollektion „CB 1882“ kommende Woche auf der internationalen Messe „Heimtextil“ in Frankfurt am Main aus. „Mit dieser Kollektion wollen wir unsere Tradition zeigen, aber auch, dass wir in Veränderung sind“, sagt Geschäftsführer Gert Bauer. Die Firma wurde 1882 gegründet. Sie ist zum 27. Mal auf der Heimtextil mit dabei.

zur Startseite