Trabis schweben ins Simmel-Hochhaus Der Umzug des Radebeuler DDR-Museums an den Albertplatz ist in vollem Gang.

Mit der Hebebühne wurden am Montag die Oldtimer ins Hochhaus am Albertplatz befördert. Bereits Anfang Februar soll das DDR-Museum dort seine Türen öffnen. © Christian Juppe

Ein Trabi auf den Dresdner Straßen ist mittlerweile ein eher seltenes Bild. Doch am Montag bot sich Passanten am Albertplatz ein noch viel ungewöhnlicheres: Mithilfe einer Hebebühne wurden Trabi und Co. ins Simmel-Hochhaus befördert. Denn der Umzug des Radebeuler DDR-Museums ist in vollem Gang. Wie Peter Simmel mitteilt, sollen alle Exponate bis zum 20. Januar in die Räume in der Dresdner Neustadt transportiert worden sein. Die Zeit drängt: Bereits Anfang Februar sollen Besucher an den Exponaten rund um die deutsch-deutsche Teilung vorbeischlendern können. Der Kauf der Ausstellung sei ein Herzensprojekt – mit viel Risiko.

Denn zuletzt hatte das Radebeuler Museum vor allem mit sinkenden Besucherzahlen Schlagzeilen gemacht: 2015 waren sie von fast 60 000 auf rund 41 000 gesunken. Im vergangenen Jahr mussten die Betreiber deshalb Insolvenz anmelden, am 23. Dezember öffneten sich in Radebeul zum letzten Mal die Türen. Dass Peter Simmel sich bereit erklärte, die Ausstellung in Dresden weiterzuführen, sorgte beim damaligen Geschäftsführer Joachim Stephan allerdings nicht für Begeisterung. Eingedampft und zu klein sei das Museum am neuen Standort.

Rund 1 500 Quadratmeter stehen im Hochhaus am Albertplatz zur Verfügung. Für den Umbau, bei dem auch zwei Durchbrüche gemacht werden mussten, blätterte der Geschäftsmann und Supermarkt-Besitzer einen fünfstelligen Betrag hin. Das DDR-Museum zu übernehmen, sei nach eigenen Aussagen eine Bauchentscheidung gewesen. Bei einem Besuch habe er sich an seine Ankunft im Osten und die damalige Herzlichkeit erinnert, sagt Simmel. Das Museum und die Erinnerung an die Teilung dürften nicht verschwinden.

Zudem bringt die Ausstellung Leben ins einstige DVB-Hochhaus. Dort stehen immer noch viele Flächen frei. Ende des Monats schließt Schuhbecks Gewürze-Shop im Erdgeschoss. Dafür zog eine Hausarztpraxis in das sanierte Gebäude ein. Das Thema soll nun mehr in den Fokus genommen werden. So kann Simmel sich mit weiteren Praxen und einer Apotheke eine Art Gesundheitszentrum vorstellen.

