Trabant landet auf dem Dach Zwei 15-Jährige werden bei einem Unfall zwischen Spitzkunnersdorf und Großschönau schwer verletzt.

Symbolfoto © dpa

Spitzkunnersdorf. Am Sonnabendabend ist ein Autofahrer mit seinem Trabant auf der Staatsstraße 135 von Spitzkunnersdorf in Richtung Großschönau gefahren. Ausgangs einer Linkskurve kam der 29-jährige Fahrzeuglenker, möglicherweise aufgrund unangepasster Fahrweise bei winterglatten Straßenverhältnissen, kurz vor Mitternacht nach links von der Fahrbahn ab. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mit.

Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die beiden 15-jährigen Insassen wurden dabei schwer verletzt und mussten in ein Klinikum verbracht werden. Der Fahrzeugführer selbst konnte nach ambulanter ärztlicher Behandlung entlassen werden. In Folge des Verkehrsunfalles entstand am Fahrzeug Totalschaden. Der Verkehrsdienst des zuständigen Polizeireviers hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

