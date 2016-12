Toyota zerlegt Das Fahrzeug war in der Nacht regelrecht ausgeschlachtet worden.

© Symbolfoto: dpa

Diebe drangen in der Nacht an der Wasastraße auf das Gelände eines Autohandels ein. Sie hatten es in der Folge auf einen Toyota Aygo abgesehen. Die Unbekannten zerlegten den Toyota regelrecht und stahlen unter anderem Motorhaube, Kotflügel, Stoßstange und Airbags des Fahrzeuges.

Der Diebstahlschaden summierte sich auf rund 2 500 Euro. 500 Euro Sachschaden kamen noch hinzu. (SZ)

