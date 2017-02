Toyota Land Cruiser von der Bundespolizei beschlagnahmt

Frühstart führt zu Zwangspause und Bußgeld Am Sonntag haben Streifen der Autobahnpolizei auf der A 4 zwischen Dresden und Görlitz die Einhaltung des Sonn- und Feiertagsfahrverbotes kontrolliert. Die gesetzliche Regelung gilt für Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht über siebeneinhalb Tonnen oder Lkw mit Anhänger. Die Beamten untersagten sechs Fernfahrern die Weiterfahrt bis zum Ablauf der vorgeschriebenen Pause um 22 Uhr. Auf die Betroffenen wird ein Bußgeld von 120 Euro zukommen, die jeweiligen Speditionen werden mehr als 500 Euro Geldbuße zu entrichten haben. Die Bußgeldstelle der Landesdirektion wird sich mit den Fällen befassen.

Mit Sprayflasche gezündelt Am Sonntagabend informierten in Görlitz die Eltern einer Elfjährigen die Polizei. Am Vormittag soll ein unbekannter Junge auf der Blumenstraße mit einer Sprayflasche sowie einem Feuerzeug hantiert und damit Stichflammen erzeugt haben. Zu Schaden kam nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Kriminaldienst des örtlichen Reviers hat die Ermittlungen aufgenommen.

Drei VW T5 im Raum Zittau gestohlen Unbekannte haben am zurückliegenden Wochenende im Raum Zittau mehrere VW T5 gestohlen. Ob die drei Taten, bei denen es die Diebe jeweils auf den gleichen Fahrzeugtyp abgesehen hatten, in einem Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, erklärte Polizeisprecher Thomas Knaup am Montag auf SZ-Nachfrage. Im ersten Fall verschwand ein schwarzer VW T5 von der Reichenberger Straße in Zittau. Der Wagen mit dem Kennzeichen GR-MN 888 war nach Angaben des Besitzers etwa 8000 Euro wert. In Olbersdorf wurde ebenfalls am Sonntagvormittag der Diebstahl eines schwarzen T5 „California“ gemeldet. Der im Müritzkreis zugelassene Caravan war acht Jahre alt und 15000 Euro wert. Auch in der Plattenbausiedlung Zum Grundbachtal in Olbersdorf waren Diebe am Werk. Hier entwendeten sie in der Nacht zum Sonntag einen weißen VW T5. Dieser sieben Jahre alte Kleinbus tauchte bald darauf wieder auf: In der Zittauer Humboldtstraße hatte er am Sonntag gegen 2.35 Uhr einen geparkten VW Tiguan gerammt und war anschließend am Unfallort stehen gelassen worden. Der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben 1000 Euro.

Name des Schwarzfahrers stand bereits auf der Fahndungsliste Am Sonnabendabend ist ein 40-jähriger Schwarzfahrer an der Autobahnanschlussstelle Nieder Seifersdorf von der Bundespolizei ertappt worden. Der in der Schweiz lebende Mann saß zum Zeitpunkt der Kontrolle hinter dem Lenkrad eines Mercedes Vito. Wenngleich er im Besitz eines von der Schweiz ausgestellten Führerscheins ist, handelte er dennoch strafbar. Schließlich war ihm von der zuständigen deutschen Behörde unanfechtbar das Recht, von einer ausländischen Fahrerlaubnis Gebrauch zu machen, aberkannt worden. Einen ähnlichen Straftatvorwurf musste sich auch dessen Ehefrau gefallen lassen. Die 27-Jährige saß als Halterin des Kleintransporters neben ihrem Mann und ließ es zu, dass dieser ohne die erforderliche Erlaubnis das Kraftfahrzeug führte. Eine weitere Überprüfung ergab im Übrigen, dass die Personalien des Schwarzfahrers bereits auf der Fahndungsliste standen. Wegen Trunkenheit im Verkehr hatte ihn das Amtsgericht Stuttgart-Bad Canstatt im August des vergangenen Jahres zu einer Geldstrafe von 2985 Euro verurteilt und von der Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Vollstreckungshaftbefehl ausstellen lassen. Nachdem ein Bekannter den Betrag beim Polizeirevier Konstanz einzahlte, ist der Haftbefehl gelöscht und der Verurteilte wieder entlassen worden.

Geschädigter eines Parkremplers gesucht Am Sonntagmittag ist in Weißwasser beim Ausparken ein 81-Jähriger mit seinem Peugeot gegen einen anderen, vermutlich blauen Pkw geprallt. Der Unfall geschah an der Berthold-Brecht-Straße. Das an der hinteren Stoßstange beschädigte, fremde Auto war möglicherweise im Altkreis „NOL“ zugelassen. Als der Senior die Polizei informiert hatte und nach wenigen Minuten zurück zu seinem Peugeot kam, war der andere Wagen schon fortgefahren. Die Polizei bittet den Fahrer oder Halter dieses Autos, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Weißwasser oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.