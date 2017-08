Toyota kracht in Tiertransporter Ein 63-Jähriger wollte den Lkw an einer Engstelle auf der B 169 überholen und fuhr in den Laster. Während der Bergungsarbeiten war die Bundesstraße gesperrt.

Ein 63-jähriger Toyotafahrer hat am Mittwochvormittag für Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße 169 bei Riesa gesorgt. Laut Polizei war der Mann gegen 11.10 Uhr auf der B 169 zwischen Riesa und Seerhausen unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur B 6 überholte der Mann einen Tiertransporter, obwohl in diesem Bereich die Fahrbahn auf eine Fahrspur verengt wird und dies auch mit einer sogenannten Einengungstafel kenntlich gemacht ist.

Der Lkw-Fahrer versucht noch, den Unfall mit einer Vollbremsung zu verhindern. Jedoch erfolglos. Der Toyota krachte seitlich in den Transporter. Die Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Am Toyota entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro, am Lkw von rund 8.000 Euro. (SZ)

