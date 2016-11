„Toxisch und hoch riskant“ Für Jugend, Woba und Radwege wird mehr Geld ausgegeben. In der Haushaltsdebatte gab es viel Kritik an den Plänen.

Mehr als zwei Stunden diskutierten die Stadträte am Donnerstagabend über den Haushalt - mit gegenseitigen Attacken. © René Meinig

Der Haushalt steht: Die rot-grün-rote Stadtratsmehrheit hat auf den Verwaltungsvorschlag rund 60 Millionen Euro draufgeschlagen. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) nannte das eine „Erweiterung, die es in dem Umfang noch nie gab“. Er warnte die Mehrheit: „Sie gehen eine große Gefahr ein. Das kann nach hinten losgehen.“

Doch eine Grundausstattung für die neue Woba, mehr Geld für Jugendhilfe, zusätzliches Personal für das Ordnungsamt, ein Planer für Radwege und vieles mehr war der Mehrheit zu wichtig, um Abstriche zu machen. Es gehe um soziale und kulturelle Veränderungen in der Stadt, betonte Linke-Fraktionschef André Schollbach. Dazu soll beispielsweise auch die Straßenbeleuchtung verbessert werden. Hilberts Warnung konterte Thomas Blümel (SPD): „Wir werden uns nicht aus Angst vor dem Tod erschießen.“

FDP-Fraktionschef Holger Zastrow bezeichnete die Änderungen von Rot-Grün-Rot als „toxisch und hoch riskant“. „Sie investieren in Ihre Kumpel und Kumpanen und nicht in diese Stadt.“ Steuergeld sei kein Spielgeld für eine Woba oder die Jugendhilfe. Linke-Stadtrat Tilo Kießling wertete das als „Respektlosigkeit“. Die Änderungen bringen Verbesserungen für die Bürger, etwa durch die Finanzierung des Sozialtickets, damit Bedürftige mobil sind. „Ja, die Wähler sind meine Kumpel.“ Nun setze man schlicht seine politischen Ziele um, betonte Johannes Lichdi (Grüne). Das sei normal und helfe gegen Politikverdrossenheit, weil die Bürger das bekommen, was sie gewählt haben. Als Beispiel für grüne Politik benannte er bessere Radwege.

Bedenken in der Verwaltung gibt es vor allem bei den Finanzierungsvorschlägen: Die Mehrheit kürzt pauschal bei den bisher noch nicht umgesetzten Projekten. Zudem werden Steuergelder verwendet, die laut Finanzbürgermeister Hartmut Vorjohann (CDU) 2018 benötigt werden, weil es dann weniger Geld vom Land gibt. Auch eine angenommene höhere Förderung vom Land für Schulbauten sei unrealistisch. „Das klingt wie ein Aufschrei von Donald Duck, weil er meint von Onkel Dagobert enterbt worden zu sein“, so Grünen-Stadtrat Michael Schmelich, mit Verweis auf die gute Finanzlage der Stadt.

Die konkreten Projekte seien zu wichtig, um auf diese verzichten zu können. Auch die Aufstockung des Personals in einzelnen Bereichen des Rathauses sei notwendig. Am Verwaltungsvorschlag hat die Mehrheit nicht viel geändert.

Oberbürgermeister Hilbert hatte wenige Tage vor dem Beschluss noch einen Gegenvorschlag gemacht. Er hatte angeboten, insgesamt rund 19 Millionen Euro in den Jahren 2017 und 2018 auszugeben. Der Kompromiss lag allerdings rund 40 Millionen Euro unter den Plänen von Rot-grün-Rot. Schollbach kritisierte den Vorstoß als „Böse Tricks und grobe Fouls.“ Auch SPD-Fraktionschef Christian Avenarius bezeichnete das Vorgehen des OB als „brüsk abweisend und politisch unfreundlich.“ Das konnte Hilbert nicht nachvollziehen, er sei bereit gewesen, gemeinsam einen genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen. Das habe die Mehrheit abgelehnt.

CDU-Stadtrat Gunter Thiele sieht durch den Haushalt sogar die Schuldenfreiheit der Stadt in Gefahr. Dem Drei-Milliarden-Paket für die kommenden zwei Jahre stimmten 36 Räte zu, 32 lehnten es ab. Nun muss die Landesdirektion prüfen, ob sie das Werk genehmigt.

