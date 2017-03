Touristinfo zieht auf die Hauptstraße Ende März werden die neuen Räumlichkeiten eröffnet. Alles fertig ist dann aber noch nicht.

Die neue Tourist-Info der Stadt ist fast fertig. © Christian Juppe

Seit dem Frühsommer 2016 wird das Haus in der Hauptstraße 12, in dem ehemals die Dresdner Bank eine Filiale betrieb, zur neuen Tourist-Information der Stadt Radebeul umgebaut. Jetzt naht der Umzug. Ab Donnerstag ist das alte Domizil in den Landesbühnen geschlossen. Zwei Wochen lang haben die Mitarbeiter Zeit, um alles von A nach B zu bringen. Während dieser Zeit können sie keine Anfragen beantworten.

Am 27. März schließlich eröffnet die Tourist-Information die neuen Räumlichkeiten in der Hauptstraße. Die Gäste der Stadt und die Radebeuler erwarte ein moderner Servicebereich mit großen Auslageflächen für Informationen, eine Besucher-Sitzecke und viele andere Annehmlichkeiten, heißt es von der Stadt.

Während drinnen dann alles fertig ist, muss draußen noch gebaut werden. Die Arbeiten an der Haupteingangstreppe hatten sich verzögert. Wegen der langen Frostperiode und unvorhersehbaren Zusatzleistungen, so die Stadtverwaltung. Auch eine Rampe, die einen behindertengerechten Zugang zu den Räumen ermöglicht, muss noch errichtet werden. Ursprünglich war geplant, die neue Tourist-Info schon Anfang März zu öffnen.

Die Landesbühnen möchten die freiwerdenden Räume in Zukunft als Arbeitsort für die Theaterpädagogen nutzen. Auch eine Beratungsstelle, in der sich Lehrer und Kindergärtner über Theaterstücke informieren können, ist geplant. (SZ/nis)

