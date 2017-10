Touristinfo öffnet länger In der Vorweihnachtszeit kommen viele Kunden. Die Info reagiert darauf.

Die Touristinformation Radebeul auf der Hauptstraße. © Archiv/Arvid Müller

Ab kommendem Mittwoch gelten Sonderöffnungszeiten in der Radebeuler Tourist-Information. In der Vorweihnachtszeit hat der Servicebereich zwei Stunden länger geöffnet, und zwar Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 18 Uhr. „Mit den erweiterten Öffnungszeiten reagiert die Tourist-Information bereits im Vorfeld auf das erfahrungsgemäß große Touristenaufkommen in der Vorweihnachtszeit“, teilt Stadtsprecherin Ute Leder mit. Neben einer umfassenden touristischen Beratung rund um Radebeul und die Region biete die Tourist-Information auch zahlreiche regionale Produkte, Souvenirs und Geschenkideen zum Verkauf an. „Auch Radebeuler profitieren von den längeren Servicezeiten und können noch nach Feierabend entspannt einzigartige Weihnachtsgeschenke oder Veranstaltungstickets kaufen“, so Leder.

Die längeren Öffnungszeiten gelten bis einschließlich 22. Dezember. Danach schließt die Information für vier Tage und hat ab dem 27. Dezember wieder von 10 bis 16 Uhr geöffnet. (SZ/nis)

zur Startseite