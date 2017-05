„Touristiker brauchen Mut für Neues“ Wanderexperte Jürgen Wachowski sieht im Osterzgebirge noch Reserven.

Jürgen Wachowski kommt viel in Deutschland rum. Er ist Verbandswanderwart beim Deutschen Wanderverband. © privat

Mit dem Mai beginnt die Wandersaison. Auch Jürgen Wachowski wird nun wieder viel unterwegs sein. Wandern ist seine Berufung, sagt der 58-jährige Rheinland-Pfälzer. Seit 2013 arbeitet er als Verbandswanderwart beim Deutschen Wanderverband. Als ausgebildeter und selbstständiger Wanderführer organisiert er zudem Kultur-, Natur- und Sportwanderungen im deutschsprachigen Raum. Die SZ fragte den Wanderexperten, wie das Erzgebirge diese Sparte des Tourismus ankurbeln kann.

Herr Wachowski, wie kann das Wandern im Osterzgebirge noch attraktiver werden?

Die Leute mögen Themenwanderungen. Die erste Region, die solche Touren ausgewiesen hat, war der Schwarzwald. Einer der bekanntesten Wege dort ist der 285 Kilometer lange Westweg. Er führt auf einem der ältesten Handelswege von Pforzheim nach Basel. In Bayern gibt es einen Literaturweg und einen Goldsteig. Die Pfalz, in der ich wohne, stellte die Weinberge und den Wald in den Mittelpunkt. So gibt es bei uns zum Beispiel den Pfälzer Weinsteig, der durch die Anbaugebiete führt. Auf dem Pfälzer Waldpfad können Wanderer Deutschlands größtes zusammenhängendes Waldgebiet kennenlernen.

Im Osterzgebirge gibt es ähnliche Wege. Nach dem Kammweg wurde im vorigen Jahr der George-Bähr-Rundweg eingeweiht. Er führt zu den frühen Wirkungsstätten des Baumeisters der Dresdner Frauenkirche. Sollte es mehr solcher Wege geben?

Ja. Die Wanderer suchen ein gut ausgebautes Wanderwegenetz – bei dem sie keine Karten benutzen müssen. Ich kann mir vorstellen, dass die Bergbaugeschichte im Osterzgebirge eine noch wichtigere Rolle spielen könnte. Aber auch andere Themen könnten aufgegriffen werden.

Welche könnten das sein?

Ich bin oft auf Messen unterwegs. Dort werden fast ausschließlich zielgruppenorientierte Angebote nachgefragt. Das sind 10 bis 15 Kilometer lange Wanderungen. Familien erkundigen sich beispielsweise nach Eselstouren und nach Erlebnis-Wanderungen. Auf diesen Touren gibt es für Kinder einiges zu entdecken. An solchen Strecken befinden sich Kletterfelsen, Bäche und Spielplätze. Senioren fragten nach Touren mit geringen Höhenmetern. Aber auch an barrierefreien Wandertouren gibt es Interesse. Und junge Menschen wandern gern auf Genießertouren. Aber auch sportliche Wanderungen werden immer stärker nachgefragt.

Die Anregungen klingen gut. Problematisch dürfte aber die Umsetzung sein. Das kostet doch viel Geld, oder?

Das glaube ich nicht. Die Themenwanderwege, die in den letzten Jahren ausgewiesen wurden, sind auf bestehenden Wanderwegen entstanden. Es mussten keine neuen Wege angelegt werden, sondern es wurden Touren konzipiert, die die Wanderer zu interessanten Stellen führen.

Welchen Tipp haben Sie für die Touristiker im Osterzgebirge?

Sie sollen Mut haben, auch mal etwas Neues auszuprobieren – der Wanderer dankt es ihnen.

Das Gespräch führte Maik Brückner.

zur Startseite