Touristenwerbung am falschen Fleck Von Bäumen verdeckt: Mit einem blauen Schild wirbt Radebeuls Tourist-Information nahe der Baumwiese.

Erkennt hier einer was? Mit dem blauen Schild im Hintergrund wirbt Radebeuls Tourist-Information nahe der Baumwiese. © SZ/Redlich

Radebeul ist gut beschildert, um Touristen den Weg zu weisen. Die besonders großen Zeichen mit gleich mehreren Hinweisen zum Beispiel auf der Cossebauder Straße im Westen, an der Spitzhausstraße in Wahnsdorf oder an der Dippelsdorfer Straße von Friedewald kommend, stehen genau richtig und sind gut erkennbar. Doch eine, offenbar gut gemeinte Tafel, steht am falschen Fleck und ist obendrein nicht einmal lesbar.

Die Touristentafel befindet sich nahe der Kreuzung Baumwiese auf Dresdner Gebiet und ist nicht erst jetzt, sondern nahezu das ganze Jahr von dichten Baumzweigen verdeckt. SZ-Leser haben jetzt mehrfach angefragt, was das soll.

Die Antwort kam von Stadtsprecherin Ute Leder: „Das Schild ist im Rahmen der touristischen Beschilderung aufgestellt worden. Es steht falsch. Derzeit laufen noch Absprachen mit der Planerin wegen der Umsetzung.“ (SZ/per)

