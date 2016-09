Touristenmagnet Pückler Bad Muskau peilt in diesem Jahr einen Besucherrekord an. Doch nicht nur deshalb hat die Touri-Info Grund zur Freude.

Entspannung beim Open-Air-Picknick: In diesem Jahr kamen mehr Touristen nach Bad Muskau als sonst. © Joachim Rehle

Bad Muskau. Seit Montag ist die Ausstellung „Parkomanie. Die Gartenlandschaften des Fürsten Pückler“ in der Bonner Bundeskunsthalle beendet. Und sowohl für die Kunst- und Ausstellungshalle als auch für Pücklers Heimatstadt Bad Muskau ist sie ein Erfolg. So ist man in Bonn mit der Zahl von 62 000 Besuchern der Ausstellung und 83 000 Besuchern des dazugehörigen Dachgartens sehr zufrieden. Und Bad Muskau kann sich in diesem Jahr höchstwahrscheinlich über einen Besucherrekord freuen. Darauf deuten zumindest die bisherigen Zahlen hin, die von der Tourismusinformation erhoben worden sind. Letztere hat dieser Tage aber noch einen weiteren Grund zur Freude. Denn Ende voriger Woche sind der Bad Muskau Touristik Fördergelder in Höhe von fast 640 000 Euro bewilligt worden. Damit kann nun der geplante Umzug der Touri-Info vom Alten Schloss in das sogenannte Torwächterhaus in Angriff genommen werden.

„Der August war der stärkste Monat seit Beginn der Aufzeichnung“, freut sich Dirk Eidtner, Geschäftsführer der Bad Muskau Touristik GmbH. 8 100 Besucher haben die Mitarbeiter der Information allein in diesem Monat gezählt. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es im August nur etwas mehr als 5 700. An einem Tag 460 Besucher sind für die Touri-Info ebenfalls ein Rekord. Normal seien etwa 150 Besucher, erklärt Dirk Eidtner. Bis Ende August haben so fast 31 000 Menschen die Tourismusinformation im Alten Schloss besucht und damit nur 1 000 weniger als im gesamten Vorjahr. Durch das schöne Wetter im September kann dieser Wert wahrscheinlich bereits vor dem Jahresende übertroffen werden.

Diese positiven Zahlen machen sich laut Dirk Eidtner auch bei den Vermietern in der Stadt und den Einnahmen der Kurtaxe bemerkbar. Die Menschen kommen also nicht nur als Tagesausflügler in die Pücklerstadt, sondern übernachten auch dort. Ein Grund dafür ist, dass in diesem Jahr viele Touristen aus Westdeutschland gekommen sind und kommen, weil sie in Bonn die Pücklerausstellung gesehen haben und nun den vom Fürsten geschaffenen Park selbst besuchen wollen. Man sei immer wieder mit den Leuten im Gespräch und höre auch den Dialekt, erklärt der Touri-Chef. „Es ist positiv, dass das so starke Resonanz gefunden hat“, freut sich auch Bürgermeister Andreas Bänder im Stadtrat.

Links zum Thema Kommentar: Das Potenzial für mehr Touristen ist da

Seit voriger Woche kann sich die Bad Muskau Touristik gleich doppelt freuen. Denn durch die Bewilligung von Fördermitteln für das gemeinsame Projekt mit der Stadt Doksy in Tschechien können verschiedene Maßnahmen umgesetzt werden. Deren Umfang beträgt insgesamt rund 750 000 Euro, die nun mit 85 Prozent von der EU gefördert werden. Die größte ist dabei der geplante Umzug der Tourismusinformation in das Torwächterhaus am Kirchplatz. Allein dafür sind knapp 400 000 Euro eingeplant, erklärt Dirk Eidtner auf Nachfrage der SZ. Das ehrgeizige Ziel: Am 1. Advent 2017 soll die neue Tourismusinformation mit einer Fotoausstellung eröffnet werden. Bis es soweit ist, gibt es aber noch viel zu tun. Denn das Torwächterhaus, dessen Kauf die Bad Muskau Touristik über einen Kredit finanziert, muss zuerst saniert werden. Dazu gehört auch die Schaffung einer barrierefreien öffentlichen Toilette. Das Fehlen einer solchen in Bad Muskau ist in der Vergangenheit immer wieder von verschiedenen Seiten bemängelt worden. Im Erdgeschoss soll das neue Tourismusbüro und ein weiterer, nicht-öffentlicher Büroraum entstehen. Im Obergeschoss sei ein Mehrzweckraum vorgesehen, der für Ausstellungen und kleine Vorträge genutzt werden soll, erklärt Dirk Eidtner. Außerdem soll eine Fahrradausleihmöglichkeit geschaffen werden und das Gepäck der Parkbesucher aufbewahrt werden können.

Neben dem Umzug der Touri-Info sollen über das Projekt mit dem Titel „Von Wallenstein zu Pückler - fürstliche Qualität der Dienstleistungen für unsere Gäste“ auch interaktive Informationstafeln angeschafft, Tschechisch-Kurse für die Mitarbeiter der Touri-Info angeboten und die Produktentwicklung gefördert werden. Bei letzterer soll unter anderem festgestellt werden, welche Anwendungen mit den Kurmitteln Moor und Sole sich für Bad Muskau eignen, wie Gäste in die Stadt gelockt werden können und wie für Bad Muskau geworben werden kann.

zur Startseite