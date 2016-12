Touristen zahlen mehr … und gleichzeitig weniger. Königstein erhöht die Gästetaxe und führt eine Rabattkarte ein.

So sieht sie aus, die neue Gästekarte, mit der Touristen ab Februar in mehreren Einrichtungen der Sächsischen Schweiz Rabatte erhalten. Chiara Gasparini arbeitet in der Tourist-Info in Königstein und ist damit Ansprechpartner für Besucher und Vermieter in der Region. © Norbert Millauer

Rabatt und gleichzeitig Preiserhöhung – in Königstein wird das für Touristen Realität. Ab Februar 2017 führt die Stadt nicht nur ein elektronisches Meldesystem für Vermieter ein. Sie bietet Besuchern außerdem Vergünstigungen mit der sogenannten Gästekarte Sächsische Schweiz. Was die Touristen dadurch sparen, holt sich die Kommune anderswo wieder rein. Denn ab dem 1. Januar erhöht sich die Gästetaxe – bisher als Kurtaxe bekannt. Das beschloss der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung. Bis dato mussten Touristen siebzig Cent pro Tag in der Hauptsaison zahlen. Nun wurde der Betrag auf einen Euro hochgesetzt. Das sorgte für heftige Diskussionen unter den Stadträten. Denn zur Abstimmung stand ursprünglich eine Erhöhung auf 1,20 Euro in der Hauptsaison. In der Nebensaison sollten Gäste nur sechzig Cent bezahlen.

Grund für die Erhöhung ist laut Königsteins Bürgermeister Tobias Kummer (CDU) ein Defizit von 108 000 Euro im Haushalt, entstanden durch eine vor fünf Jahren zu gering kalkuliert Gästetaxe. Weil in diesem Zeitraum mehr Gäste gekommen sein als erwartet, hätte die Stadt mehr Kosten für die touristische Infrastruktur aufbringen müssen, sagt er. Auch die Erhöhung der Mehrwertsteuer für die Kurtaxe im Jahr 2013 sei ein hoher Kostenfaktor gewesen. Das Defizit soll nun in den nächsten fünf Jahren durch die Erhöhung ausgeglichen werden.

Die fünfzig Cent mehr gingen vielen gegen den Strich. Gemeinderat Torsten Hartig (Freie Wähler) sprach sich klar gegen die Erhöhung auf 1,20 Euro aus. Es sei nichts für Touristen geschaffen worden, damit diese sich wohlfühlen, begründete er seine Position. Er ist selbst Vermieter zweier Ferienwohnungen und meinte, diese Erhöhung seinen Gästen gegenüber nicht rechtfertigen zu können. Tobias Eibenstein (CDU) stimmte Hartig teilweise zu. Er fand, eine Erhöhung müsse sein, aber nicht in der von der Verwaltung vorgeschlagenen Höhe. Nach einigem Hin und Her einigten sich die Räte auf eine Änderung des Beschlusses. Mehrheitlich wurde dann die Erhöhung auf einen Euro beschlossen, während der Haupt- und Nebensaison. Dies gilt erst einmal für zwei Jahre. Dann soll erneut über diesen Betrag beraten und diskutiert werden. Die Gästetaxe wird mit der Bezahlung der Unterkunft fällig. Der Vermieter, ob von Hotel oder Ferienwohnung, nimmt quasi treuhänderisch die Gästetaxe ein. Dann muss er sie an die Stadt abführen. Das Geld soll dafür verwendet werden, touristische Infrastruktur zu schaffen und zu erhalten. „Man könnte damit beispielsweise das Wegeleitsystem in der Stadt erneuern oder Veranstaltungen für Touristen im Treffpunkt ermöglichen“, sagt Bürgermeister Kummer. Er sieht die Erhöhung als eine gute Entscheidung des Stadtrats.

Abrechnung wird einfacher

Doch was sagen Vermieter dazu? Christine Römer, Inhaberin des Panoramahotels Lilienstein, findet die Erhöhung absolut richtig. Sie sei schon längst fällig gewesen und die Mehreinnahmen seien nötig. Sie glaubt auch nicht, dass Touristen sich beschweren werden. „Die sind doch von anderen Gegenden viel höhere Summen gewöhnt.“ Auch Manfred Hanke, Inhaber des Hotel Lindenhof in Königstein denkt, dass die Erhöhung um dreißig Cent vertretbar ist. Er hatte bis jetzt noch nie Beschwerden über die Abgabe für Touristen. „Außerdem gibt es ja mit der Gästekarte auch Vergünstigungen für die Gäste“, sagt er.

Und das werden ab nächstem Jahr sogar mehr. Denn gemeinsam mit Bad Schandau (mit Reinhardtsdorf-Schöna), Sebnitz (mit Altendorf und Hinterhermsdorf), Bad Gottleuba-Berggießhübel und der Gebietsgemeinschaft Bastei (Kurort Rathen, Lohmen, Stadt Wehlen, Hohnstein) führt Königstein ab Februar 2017 ein elektronisches Meldesystem ein. Neu ist dann auch eine gemeinsame Gästekarte, mit der Touristen Rabatte in vielen Freizeiteinrichtungen erhalten.

Die Nutzung des elektronischen Systems für Vermieter ist freiwillig. Der Gast muss auf dem ausgedruckten Bogen nur noch unterschreiben. Die Daten werden automatisch an die Stadt übermittelt, sodass die Abrechnung der Gästetaxe erleichtert wird. Vermieter, die weiterhin den handschriftlichen Meldeschein nutzen, erhalten 2017 neue, angepasste Meldescheine mit einer integrierten Gästekarte.

