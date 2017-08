Touristen wollen nur kurz bleiben Weniger Übernachtungen im Elbland – trotz großer Ankunftszahlen. Der Herbst soll’s aufholen.

Hoch die Krüge. Das Herbst- und Weinfest ist für Radebeul der Touristenbringer mit bis zu 50 000 Besuchern. Die Quartiere sind schon lange vorgebucht. © Norbert Millauer

Absturz im Mai. So lesen sich die Tourismuszahlen aus der Region zwischen Radebeul und Meißen. Demnach gab es in Coswig bei den Übernachtungen ein Minus von 24,7 Prozent, in Moritzburg ein Minus von 18,3 Prozent und in Radebeul ein Minus von 13,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Doch der Mai macht offenbar noch kein Jahr.

Trotz dieser Entwicklung bleibt Radebeuls Oberbürgermeister Bert Wendsche, der zugleich Verbandsvorsitzender vom Tourismusverband Elbland ist, noch gelassen. Unterjährige Zahlen seien immer mit Vorsicht zu genießen. Fürs Gesamtjahr sei er nach wie vor zuversichtlich. „Erwartet wird wieder eine gute Saison, vor allem in den Herbstmonaten, da es dort traditionell hohe Besucherzahlen gibt“, sagt er. Insgesamt haben in den ersten fünf Monaten 76 766 Menschen in der Lößnitzstadt übernachtet.

Den Grund für die aktuelle Misere sieht die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Sächsisches Elbland, Sindy Vogel, vor allem im Wetter. „Die Tendenz ist überall gleich. Wir haben in ganz Sachsen negative Werte, was sicherlich mit der regnerischen Witterung zu tun hat“, so Vogel.

Zur Wahrheit gehört auch, dass der Mai lediglich eine Momentaufnahme ist. Betrachtet man den Zeitraum seit Jahresstart, liegen bei den Ankünften sowohl Coswig mit 8,7 Prozent als auch Radebeul mit 3,9 Prozent und Moritzburg mit 0,7 Prozent im Plus. Grund dafür ist vor allem ein Reisetrend, der sich schon seit einigen Jahren abzeichnet. „In Radebeul und Coswig, wie eigentlich in der gesamten Region, merken wir stark den Trend zu Kurzreisen“, sagt Sindy Vogel.

Problematisch ist jedoch, dass die Menschen nicht lange bleiben. Vergleicht man über die fünf Monate die Ankunft- mit den Übernachtungszahlen, ergibt sich in Coswig ein Minus von 6,6 Prozent und in Radebeul ein Minus von 4,8 Prozent bei den Übernachtungen.

Vogel kennt die Ursache: „Es sind zwar wesentlich mehr Gäste angereist, aber diese sind kürzer vor Ort geblieben.“ In der Regel seien sie lediglich zwei Nächte da, während es früher auch mal drei gewesen sind. „Die Menschen reisen immer häufiger, dafür aber kürzer“, erläutert die Geschäftsführerin. Auch OB Wendsche sagt: „Die anhaltende Tendenz zu einer kürzeren Aufenthaltsdauer in einer Einrichtung ist eine Herausforderung.“

Links zum Thema Kommentar: Touristiker, helft euch noch schneller

Einen Ausreißer bildet in der Statistik lediglich Moritzburg, wo es bis April ein sattes Plus von 31,1 Prozent bei den Übernachtungen gab, das jedoch durch den schlechten Mai auf 5,7 Prozent zusammengeschmolzen ist. „Moritzburg hatte aufgrund des Wegfalls des Hotels Baumwiese als Vermietungsobjekt im Jahr 2016 schlechtere Zahlen aufzuweisen. Im Vergleich zu den schlechten Zahlen 2016 kommt es dann zu den extremen Steigerungen in 2017“, sagt Vogel.

Ähnlich sieht das auch Tourismusmanagerin Kerstin Fiering von der Kulturlandschaft Moritzburg. „Das Fehlen dieser 70 Betten hat sich schon bemerkbar gemacht“, sagt sie. Sieht man von derartigen Sondereffekten einmal ab, sei die Entwicklung aber ziemlich konstant. Wichtig seien Veranstaltungen wie die Aschenbrödelausstellung im Schloss, die Hengstpräsentationen und Lehrgänge im Gestüt sowie das Käthe-Kollwitz-Haus, das in diesem Jahr zum 150. Geburtstag der Künstlerin besonders im Fokus stehe, so Fiering.

Abgesehen von derartigen Attraktionen gibt es aber noch einen weiteren Faktor, der das Besucherinteresse erklärt. Und der hängt mit der abnehmenden Bedeutung der Pegida-Bewegung zusammen. „Dresden und das Elbland werden von außen als Einheit gesehen. Die mediale Negativberichterstattung über Dresden hat in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass weniger Touristen gekommen sind.“ Jetzt, wo dies nachlasse, gingen die Zahlen fühlbar in die Höhe, sagt Vogel.

Gebucht werden die Reisen ins Elbland übrigens immer seltener mithilfe der Touristinformationen. Laut Tourismusverband Elbland nehmen die Zimmerbuchungen dort ab und verlagern sich auf Buchungsplattformen im Internet.

Im Gegensatz dazu erfreuen sich Angebote wie geführte Stadtrundgänge großer Beliebtheit. Besonders zufrieden mit der Resonanz der Gäste ist die Touristinformation in Radebeul, die neben Gästeführungen außerdem im Bereich der Fahrkarten- und Veranstaltungstickets und des Souvenirverkaufs punkten kann. Der neue Standort in der Nähe des Bahnhofs, des Karl-May-Museums und des größten Radebeuler Hotels an der Nizzastraße sei für den Erfolg ausschlaggebend, so Vogel.

zur Startseite