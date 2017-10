Touristen sprechen bald mit Robotern Zunächst testweise sollen Geräte die Fragen von Besuchern beantworten, etwa zum Fahrplan der Dampfschiffe.

Das von Amazon entwickelte Gerät „Echo“ reagiert auf Sprache und beantwortet Fragen, etwa zu den Wetteraussichten. © Amazon

Alexa, scheint heute Nachmittag die Sonne in Dresden? In Touristinformationen, Museen und Geschäften könnten auswärtige Besucher bald solche Fragen einem kleinen grauen Zylinder stellen. Das von Amazon entwickelte Gerät „Echo“ reagiert auf Sprache und beantwortet Fragen, etwa zu den Wetteraussichten. In vielen deutschen Haushalten steht das Gerät schon und dimmt auf Befehl das Wohnzimmerlicht, spielt Wunschmusik oder beantwortet Fragen zu Öffnungszeiten. Derzeit würden typische Informationen für Dresden für den Sprachassistenten aufbereitet, sagte Tourismuschefin Bettina Bunge.

So könnte etwa nach den Abfahrtszeiten der Dampfschiffe oder dem Beginn der nächsten Stadtführungen gefragt werden, sowohl von zu Hause aus, wenn dort die Box vorhanden ist, als auch in der Touristinformation. Es handelt sich um ein Pilotprojekt. Derzeit wird getestet. Wahrscheinlich erst im kommenden Jahr geht der Sprachroboter in den Probebetrieb.

„Das Gerät wird sicher nie den persönlichen Charme eines Mitarbeiters ersetzen können“, entgegnet Bunge Befürchtungen, „Echo“ könnte menschliche Berater verdrängen. Dresden wolle seinen Touristen zeigen, dass man bei den neuesten technischen Entwicklungen dabei sei. Zunächst sollen die Geräte auf Deutsch und Englisch angesprochen werden können.

In Berlin hat die Verkehrsgesellschaft bereits ein Programm für die Box entwickelt, mit dem sich die Abfahrtszeiten und die schnellsten Verbindungen erfragen lassen. Auch die Deutsche Bahn ist schon dabei. Und im Laufe des Oktobers will das Immobilienportal Immowelt bei der Wohnungssuche helfen. In den USA sind Sprachassistenten wie Alexa, Siri oder der Google Assistent fester Bestandteil im Alltag. Die Deutschen sind da noch zurückhaltender. Hier sind Amazons Echo und Alexa aber auch erst vor einem Jahr auf dem Markt eingeführt worden.

