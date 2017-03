Tourist-Info für West kommt nicht Eigentlich sollte der Informationspunkt im Mai eröffnen. Jetzt gibt es andere Pläne.

Die Pläne für eine Touristeninformation in Radebeul-West sind vorerst vom Tisch. © Christian Juppe

Prospekte und Flyer, Informationen zum öffentlichen Nahverkehr und eine Beratung zu touristischen Angeboten in Radebeul – das wollte die Stadt ihren Gästen ab diesem Jahr in einen Informationspunkt in Kötzschenbroda bieten. Dafür suchte die Verwaltung seit Dezember letzten Jahres nach einem Interessenten, der die Touristeninformationen in seinem Hotel, Geschäft oder Gasthaus betreiben würde. Jetzt sind diese Pläne wieder vom Tisch. Der Infopunkt kommt vorerst nicht.

Wie die Stadt mitteilt, ist die Vergabe bis auf Weiteres aufgehoben. Das liege daran, dass der Tourismusverband Sächsisches Elbland in Zukunft noch stärker mit der Touristinformation Dresden kooperieren will, erklärt Oberbürgermeister Bert Wendsche, der zugleich Vorstandsvorsitzender des Tourismusverbandes ist.

Neben dem Marketing sei auch eine Zusammenarbeit im Vertrieb und Servicebereich geplant. Dazu gehören auch die Informationspunkte vor Ort. Zukünftig sollen das Elbland und die Landeshauptstadt als eine Destination, also ein touristisches Reiseziel, vermarktet werden.

Vor diesem Hintergrund sei es zum jetzigen Zeitpunkt nicht opportun gewesen, einen Einzelvertrag für eine Touristinfo in Kötzschenbroda abzuschließen, so Wendsche. Diese Entscheidung bedeute aber nicht, dass niemals eine Touristinfo in diesem Stadtteil eröffnet wird. Das Projekt sei nur vorübergehend auf Eis gelegt, sagt der Oberbürgermeister. Wenn die genaue Zusammenarbeit mit Dresden geklärt ist, könne man es wieder angehen.

Für Urlauber und Gäste gibt es derzeit in Radebeul-West keine offizielle Möglichkeit, sich über die Stadt, Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen zu informieren. Die einzige Touristinformation der Stadt zieht derzeit von den Landesbühnen auf die Hauptstraße um. Am 27. März wird die Information in den neuen Räumlichkeiten eröffnet.

zur Startseite