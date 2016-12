Tourismusverein stellt sich neu auf Der neue Vorstand will mehr für Ordnung, Sauberkeit, Sicherheit in der Stadt tun und Werbung in Fremdsprachen fördern.

Die Mitglieder des Tourismusvereins haben Kathrin Kretzschmar von der Porzellan-Manufaktur und den Hotelier Hannes Horsch als neuen Vorstand gewählt. Weiterhin gehören dem Vorstand an: Manja Licht (Schriftführerin), Ronny Hoppe (Schatzmeister) und Karsten Müller. Tatkräftig als Beisitzer unterstützen den Tourismusverein Beate Debernitz, Thomas Herrlich, Bernd Kämpfe, Olaf Knofe, Maik Kotte, Sindy Vogel und Eva Zaschke.

Zu einer ersten Zusammenkunft wurden die Mitglieder in der Porzellan-Manufaktur eingeladen. Der neue Vorstand eröffnete den Abend und präsentierte zukünftige Aufgaben und Ziele. Die zahlreich erschienenen Mitglieder diskutierten über aktuelle Themen, Ziele und Visionen. „Der Tourismusverein wird sich als Ansprechpartner und Interessenvertreter für alle touristischen Belange der Porzellan- und Weinstadt einsetzen. Er wünscht sich eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Stadt Meißen, dem Gewerbeverein und allen am Tourismus Beteiligten“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Kommunikation untereinander und ein ausgeprägter Netzwerkgedanke sollen verbessert werden, um Kräfte, Ideen und Finanzmittel besser zu bündeln und effektiv einzusetzen. Die Mitwirkung bei Entscheidungen zur örtlichen Infrastruktur ist ein besonders wichtiges Anliegen des Vorstandes und der Mitglieder, so soll Ordnung, Sauberkeit, Sicherheit und Qualität in der Stadt gefördert werden. Nachholbedarf besteht bei der Ausschilderung und Produktangeboten in ausländischen Sprachen, so möchte man beratend wirken, um sich gemeinsam besser auf Besucher aus der ganzen Welt einzustellen.

Der Verein hat mehr als 100 Mitglieder und verfügt über große Kompetenz im Tourismus. „Interessierte und Förderer können gern dem Verein beitreten und aktiv mitwirken.“ (SZ)

tourismusverein-meissen@web.de

