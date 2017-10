Tourismusverein für längere Filmnächte Freilichtkino vor der Silhouette von Frauenkirche, Kathedrale und Kunstakademie ist für die Tourismuswirtschaft Gold wert. Da darf es auch etwas mehr sein.

Eine Woche länger Filmnächte am Elbufer – dieser Plan der Veranstalter erhitzt weiter die Gemüter. Von einem „wertvollen Signal“, sprach der Vorsitzende des Tourismusverbandes Dresden, Johannes Lohmeyer. „Die Filmnächte am Elbufer sind vor der historischen Kulisse der Dresdner Altstadt ein touristisches Juwel, das deutschlandweit seinesgleichen sucht“, sagte er. „Wir begrüßen das Vorhaben ganz ausdrücklich.“ Das Finanzministerium solle sich überlegen, wer die Steuereinnahmen erwirtschafte, die der Freistaat in den nächsten Jahren verteilen wolle.

Die Filmnächte am Elbufer wollen künftig im Juni eine Woche eher beginnen. Statt am 28. Juni soll es im nächsten Jahr schon um den 21. Juni losgehen. Zudem wollen die Veranstalter von der Pan Veranstaltungslogistik und Kulturgastronomie drei Konzerte mehr – 15 statt der jetzt 12.

Die Stadt will die Pläne der Veranstalter prüfen. Ablehnung kommt hingegen vom Finanzministerium, dem das Gelände der Filmnächte gehört. Die Fläche vor dem Ministerium sei als zentraler Rummelplatz nicht geeignet, hieß es. (SZ/rah)

