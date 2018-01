Tourismusverband startet Messesaison Im In- und Ausland soll auf das Osterzgebirge aufmerksam gemacht werden. Gelockt wird mit einer besonderen Attraktion.

Die Rennradstrecke „Stoneman Miriquidi Road“ soll Touristen ins Osterzgebirge locken. © studio2media

Osterzgebirge. Das neue Jahr ist gerade mal sechs Tage alt, da ist der Tourismusverband Erzgebirge schon auf Reisen. Begleitet werden die Mitarbeiter von touristischen Partnern aus der Region – nicht um sich vom Stress der Adventszeit und des Jahreswechsels in der Branche zu erholen, sondern um die nächsten potenziellen Besucher ins Erzgebirge zu locken. Auf insgesamt 26 Messen und bei anderen öffentlichen Auftritten will der Tourismusverband für die Urlaubsregion in diesem Jahr im In- und Ausland werben, informiert Doreen Burgold vom Verein. „Ob Bergbau- und Kulturschätze, Eisenbahnromantik oder Rad- und Wandererlebnisse – das Erzgebirge präsentiert sich mit attraktiven Angeboten für das Reisejahr 2018.“

Auftakt ist bereits an diesem Wochenende. In Magdeburg und Chemnitz finden zeitgleich zwei Reisemessen statt. Die Mitarbeiter brauchen danach gar nicht erst ihre Koffer auszupacken. Am nächsten Wochenende geht es gleich weiter. Vom 13. bis 21. Januar wird der Tourismusverband auf der internationalen Ausstellung für Caravan, Motor und Touristik (CMT) in Stuttgart vertreten sein und zahlreiche Aktivangebote aus der Erlebnisheimat präsentieren. Darunter den Kammweg von Geising nach Blankenstein in Thüringen, der als einer der schönsten Weitwanderwege Deutschlands gilt. In den Fokus gerückt wird Doreen Burgold zufolge auch eine andere Seite des Erzgebirges, die Radregion mit über 600 Kilometern ausgeschildertem Streckennetz diesseits und jenseits der Grenze. Aufmerksam machen will der Verband auch schon auf eine neue Attraktion. In diesem Jahr soll die Rennradstrecke „Stoneman Miriquidi Road“ eröffnet werden, welche die Region von Oberwiesenthal bis Altenberg verbindet.

Weitere Messeauftritte sind unter anderem auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin sowie in den Niederlanden, Österreich, der Schweiz und in Tschechien geplant. „Der direkte und persönliche Kontakt mit potenziellen Gästen ist ein wichtiges Marketinginstrument“, sagt Geschäftsführerin Veronika Hiebl. „Daher freuen wir uns schon auf gute Gespräche und hoffen, möglichst viele Interessenten für einen Urlaub im Erzgebirge gewinnen zu können.“

