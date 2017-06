Tourismusverband mit neuem Vorstand Manfred Graetz hat den Vorsitz an Henry Graichen, den Landrat des Leipziger Landes, abgegeben.

Henry Graichen ist seit 2015 Landrat des Landkreises Leipzig. Er ist 40 Jahre alt und CDU-Mitglied. © Landkreis Leipziger Land

Der Tourismusverband Sächsisches Burgen- und Heideland hat eine neue Spitze. Manfred Graetz, ehemaliger Landrat des Altkreises Döbeln, hat die Verantwortung an den Landrat des Leipziger Landes Henry Graichen übergeben. Graetz wurde zum Ehrenmitglied der Verbandes ernannt und wird diesen in der Position auch weiterhin begleiten. In den vergangenen 17 Jahren hat Graetz diesen „entscheidend mit geformt“, lobte Graichen die Arbeit seines Vorgängers. Der neue Vorstand setzt sich zusammen aus Uta Schladitz vom Landkreis Nordsachsen, Henry Graichen, Dr. Lothar Beier, erster Beigeordneten des Landrates, Dr. Gabriela Lantzsch vom Tourismusverein Leipziger Neuseenland, Marlen Sandmann vom Tourismusverein Sächsisches Burgenland, Matthias Müller, Bürgermeister von Wermsdorf, und Steffen Blech, Bürgermeister a.D. von Waldheim (DA/mf)

