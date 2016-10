Tourismusinformation zieht in den Bahnhof Der aktuelle Standort in der Weißwasseraner Schmiedestraße ist nicht länger finanzierbar. Der Stadtverein zieht die Notbremse.

Zieht um: Heiko Richter von der „Touri“ Weißwasser ist ab 2017 nicht mehr in der Schmiedestraße, sondern im Bahnhof zu finden. Foto: Joachim Rehle

Die Tourismusinformation Weißwasser wechselt den Standort. Künftig ist das Informationsbüro in den Räumlichkeiten des DB-Servicecenters im Bahnhof zu erreichen. Die Regelung tritt zum Jahresbeginn 2017 in Kraft. Die Zusammenlegung hat vor allem finanzielle Gründe, wie Frank Schwarzkopf, Vorsitzender des Stadtvereins am Mittwochabend in der Stadtratssitzung begründete.

Der Verein betreibt sowohl die Tourismusinformation als auch das Servicecenter im Bahnhof. Ein erheblicher Teil der finanziellen Unterstützung für die Tourismusinformation kommt von der Stadt Weißwasser. Da über den Haushalt für das nächste Jahr nicht vor März 2017 entschieden wird, gibt es keine Planungssicherheit für den Verein. Eine Hängepartie, die sich der Stadtverein nicht leisten kann. Deshalb sei der Vertrag für die Räumlichkeiten in der Schmiedestraße – dort ist die „Touri“ gemeinsam mit der Galerie Kunstschmiede untergebracht – zum Jahresende gekündigt worden, so Schwarzkopf.

Ein Umzug der Tourismusinformation in das Bahnhofsgebäude ist schon lange geplant. Allerdings sollte der Wechsel erst nach der Sanierung des Objekts erfolgen. Das Bauvorhaben sollte ursprünglich spätestens 2018 abgeschlossen sein. Die Stadt hat die Sanierung wegen knapper Kassen auf die Zeit nach 2020 verschoben.

Der städtische Zuschuss liegt bei genau 19 200 Euro pro Jahr. Bis zum Jahr 2005 wurde die Informationsstelle, damals noch in der Schillerstraße, mit Unterstützung des Tourismusvereins Muskauer Heide vom Landkreis Görlitz betrieben. Damals bezuschusste der Kreis die Betreibung mit 78 000 Euro jährlich. Für Frank Schwarzkopf der Beweis für die Leistungsfähigkeit der aktuellen Strukturen in der Tourismusinformation. „Was heutzutage in Weißwasser in der Touri mit weniger als einem Viertel des früheren Zuschusses geleistet wird, kann sich also durchaus sehen lassen.“

Weißwasser gehört laut dem Sächsischen Landestourismusverband zu den 52 Prozent aller 431 sächsischen Kommunen, in denen es überhaupt Touristinformationen gibt. Der Verband stuft die Informationsbüros je nach Angebot und Leistungsumfang in unterschiedliche Qualitätskategorien ein. 74 Prozent, und damit 166 Informationsbüros, verfügen über eine Einstufung in die zweithöchste Kategorie. Dazu gehört seit Kurzem auch die Tourismusinformation Weißwasser.

