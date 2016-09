Tourismusexperten besuchen das Erzgebirge

Tourismusexperten aus anderen Mittelgebirgsregionen Deutschlands sind gegenwärtig im Erzgebirge unterwegs. Sie gehören dem Verein Deutscher Mittelgebirge an, der hier sein Jahrestreffen abhält. Auf Einladung des Tourismusverbandes Erzgebirge besuchen die 18 Touristiker unter anderen das Trailcenter Rabenberg – Deutschlands ersten Singletrail-Park, die Bergstadt Annaberg-Buchholz mit dem Besucherbergwerk in Frohnau und die Fichtelbergbahn in Oberwiesenthal. Dort wird das Elldus-Resort Deutschlands erste Kindersauna vorstellen. „Im Mittelpunkt des Treffens steht der Erfahrungsaustausch zu aktuellen Entwicklungen in der Reisebrache“, sagt Doreen Burgold, Sprecherin des Tourismusverbandes Erzgebirge.

Der Verein Deutscher Mittelgebirge wurde 2009 gegründet, um den Deutschlandtourismus zu fördern. Der Tourismusverband Erzgebirge ist einer der Gründungsmitglieder dieses Vereins. (SZ/mb)

