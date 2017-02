Tourismuschef warnt vor Flaute Dresden fehlen in diesem Jahr große Veranstaltungen wie die Einheitsfeier.

Dresden hat aufgeholt. So sind im vergangenen Jahr wieder mehr Touristen in die Stadt gekommen, die Zahl der Übernachtungen sank nur leicht. Trotzdem warnt der Vorsitzende des Tourismusverbands vor zu großem Optimismus. „Für uns ist dieses Jahresergebnis kein Grund zur Entwarnung“, sagt Johannes Lohmeyer.

Dass man das ohnehin schlechte Vorjahresniveau bei den Übernachtungen 2016 gerade so halten konnte, habe an den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit und am vierten, verkaufsoffenen Adventswochenende gelegen. „Ansonsten hätten wir das schlechte Ergebnis von 2015 noch deutlich unterboten.“ Lohmeyer warnt, dass große Feierlichkeiten dieses Jahr nicht anstehen. Über einen verkaufsoffenen Sonntag im Zentrum muss noch der Stadtrat abstimmen. Geplant ist nur der zweite Advent. Dresden leide vor allem an der Bettensteuer, so Lohmeyer. Die städtische Marketinggesellschaft hatte von einem Pegida-Effekt gesprochen, der zu der Tourismusdelle 2015 führte. Dass im vergangenen Jahr mehr Touristen kamen, aber weniger Übernachtungen gebucht wurden, liegt an kürzeren Aufenthalten. Im Schnitt blieben Gäste zwei Tage. (SZ/sr)

zur Startseite